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۲۷ شهریور ۱۳۸۳، ۱۹:۲۵

هفته دوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور ؛

پيروزي استقلال در نيمه اول و مصدوميت كاپيتان تيم ملي

نيمه اول ديدار هفته دوم تيم هاي استقلال و صباباتري با پيروزي يك بر صفر شاگردان امير قلعه نويي و مصدوميت علي دايي همراه بود.

به گزارش خبرنگار "مهر" حساس ترين ديدارهفته دوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتراز ساعت30/18 دقيقه امروز در ورزشگاه آزادي تهران آغاز شد. دراين ديدار دو تيم تهراني استقلال و صباباتري رودروي يكديگر قرارگرفتند كه درپايان اين نيمه تيم فوتبال استقلال تهران موفق شد با تنها گل دقيقه 6 رضاعنايتي حريف خود را شكست دهد.
درنيمه اول علي دايي كاپيتان تيم فوتبال صباباتري و تيم ملي فوتبال كشورمان از ناحيه زانوي پاي چپ دچار مصدوميت شد و جاي خود را به رابرت ماركوسي داد. نيمه دوم اين ديدارتا دقايقي ديگر در ورزشگاه آزادي تهران آغاز خواهد شد.

کد مطلب 112741

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