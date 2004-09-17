به گزارش خبرنگار "مهر" حساس ترين ديدارهفته دوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتراز ساعت30/18 دقيقه امروز در ورزشگاه آزادي تهران آغاز شد. دراين ديدار دو تيم تهراني استقلال و صباباتري رودروي يكديگر قرارگرفتند كه درپايان اين نيمه تيم فوتبال استقلال تهران موفق شد با تنها گل دقيقه 6 رضاعنايتي حريف خود را شكست دهد.
درنيمه اول علي دايي كاپيتان تيم فوتبال صباباتري و تيم ملي فوتبال كشورمان از ناحيه زانوي پاي چپ دچار مصدوميت شد و جاي خود را به رابرت ماركوسي داد. نيمه دوم اين ديدارتا دقايقي ديگر در ورزشگاه آزادي تهران آغاز خواهد شد.
هفته دوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور ؛
پيروزي استقلال در نيمه اول و مصدوميت كاپيتان تيم ملي
نيمه اول ديدار هفته دوم تيم هاي استقلال و صباباتري با پيروزي يك بر صفر شاگردان امير قلعه نويي و مصدوميت علي دايي همراه بود.
به گزارش خبرنگار "مهر" حساس ترين ديدارهفته دوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتراز ساعت30/18 دقيقه امروز در ورزشگاه آزادي تهران آغاز شد. دراين ديدار دو تيم تهراني استقلال و صباباتري رودروي يكديگر قرارگرفتند كه درپايان اين نيمه تيم فوتبال استقلال تهران موفق شد با تنها گل دقيقه 6 رضاعنايتي حريف خود را شكست دهد.
کد مطلب 112741
نظر شما