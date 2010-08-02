سردار خورشیدوند چهره ای سرآمد و مایه افتخار نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم سردار سرافراز رحیم خورشیدوند جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته بر روی دستان همکاران این رزمنده دفاع مقدس در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در این مراسم در سخنانی از سردار خورشیدوند به عنوان سردار بزرگ دوران دفاع مقدس و دفاع از انقلاب یاد کرد و گفت: این سردار سرافراز، حق زیادی بر گردن ملت ایران دارد.

وی به آیه شریفه قرآن در مورد فضیلت هجرت اشاره کرد و گفت: ثواب مهاجرت و مجاهدت در راه خدا بسیار زیاد است؛ جهادی که همواره در قرآن از آن یاد شده و به عنوان یک فضیلت بسیار مهم مورد تأکید قرار می گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه جهاد تنها جنگ و نبرد و مرزبانی نیست، خاطرنشان کرد: جهاد تلاش در راه خدا و اطاعت از فرمان رسول و ولی خدا و خدمت به مردم است.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد: گروهی از مؤمنان زمانی که با خدا عهد و پیمان می بندند در راه این پیمان محکم می ایستند و هیچ چیزی مسیر این افراد را تغییر نمی دهد و در نهایت یک عده در این راه جان می بازند و عده ای هم منتظر می مانند.

وی با بیان اینکه انتظار مجاهدت امیدوارانه در راه حق است، افزود: مهم این است که در مسیر طوفان های زندگی انسان تحت تأثیر قرار نگیرد و از مسیر خودش منحرف نشود.

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه کسانی که در راه امنیت مردم از خود و خانواده گذر می کنند و تمام زندگی خودشان را فدا می کنند اینها با هیچکس مقام قابل مقایسه ای ندارند، خاطرنشان کرد: مرحوم سردار خورشیدوند مصداق حقیقی این افراد است.

فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه سردار رحیم خورشیدوند در صحنه انتظامی در تمام دوران فعالیت و مسؤولیت خود درخشید، اظهار داشت: وی از چهره های بارز و نقاط افتخار نیروی انتظامی بشمار می رود.

وی با بیان اینکه افرادی مثل سردار خورشیدوند قله های افتخار نظام و یک سازمان هستند، تصریح کرد: این فرمانده سرافراز در زمان تصدی فرمانده انتظامی قم درخشید و یک چهره سرآمد بود.

سردار احمدی مقدم، بی تکبر بودن، باقناعت و الگوی اخلاقی را از ویژگی های بارز سردار خورشیدوند دانست و خاطرنشان کرد: افسران و فرماندهان باید برای جوانان الگو باشند که به واقع سردار خورشیدوند مصداق بارز این موضوع بود.