امسال 90 پروژه عمرانی در شهر ری کلنگ زنی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، مجتبی عبداللهی صبح سه شنبه در مراسم بازدید از طرحهای این منطقه با اشاره به اهمیت برگزاری بازدید گفت: ائمه جماعات مسئولان مذهبی فرهنگی افراد تاثیرگذار جامعه هستند که می توانند با ارائه نظرات خود در غنی سازی برنامه های شهرداری موثر باشند به همین منظور از آنها دعوت کردیم تا با حضور در این بازدید و ارائه نظرات و پیشنهاداتشان افق بهتری را پیش بینی کنیم.

شهردار منطقه20 افزود: در سال جاری بیش از 90 پروژه عمرانی در منطقه 20 کلید خورده است که درصد قابل توجهی از آنها به پروژه های فرهنگی اجتماعی اختصاص یافته است و این امر نشان دهنده همسو بودن برنامه های شهرداری منطقه 20 با رویکرد اجتماعی مدیریت شهر تهران است.

عبداللهی طی بازدید از ورزشگاه افزود: این مجموعه با 23 هزار متر مساحت، سالن های چند منظوره، پیست ویلچررانی، مجموعه استخر و سونا بزرگترین ومجهزترین مجموعه ورزشی جانبازان در کشور است.

شهردار منطقه در ادامه خطاب به ائمه جماعات گفت: مساجد یکی از مهمترین مراکز عبادی مذهبی هستند که تاکنون شهرداری ازهیچ اقدامی برای تجهیز مساجد فروگذار نبوده است.

امسال 10 گلدسته برای مساجد قدیمی احداث کرده ایم و 35 هزار مترمربع از نمازخانه مساجد با موکت های طرح سجاده ای مفروش شده است.

ائمه جماعات ضمن بازدید از گورستان قدیمی بی بی زبیده از شهردار منطقه برای بهسازی و ساماندهی قبرستان و بقعه متبرکه آن تشکر کردند و اظهار داشتند: خوشبختانه ساماندهی گورستان با حفظ تمامی ارزش های مذهبی و تکریم قبور انجام شده است که این اقدام شهرداری علاوه بر توسعه فضاهای فرهنگی و مذهبی منطقه می تواند به عنوان الگو برای زیرساختهای مذهبی مناطق دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

در این بازدید نیمروزی مجموعه های فرهنگی ورزشی پروژه های عمرانی، مجتمع سینمایی راگا، گورستان ساماندهی شده بی بی زبیده و مجموعه ورزشی جانبازان مورد بازدید ائمه جماعات و مسئولان شهرداری منطقه قرار گرفت.