دوئل غير متعهد ها و اروپا در جلسه نهايي فردا 9:30 صبح ؛ امكان ثبت دو قطعنامه و راي گيري

خبرنگار خبرگزاري مهر از وين گزارش داد كه در پي مقاومت شديد گروه غير متعهد ها تا عصر امروز بانيان قطعنامه نتوانستند پيشنهاد خود را ثبت نمايند چرا كه از راي نياوردن آن به هر صورت بيمناكند. بر اين اساس تا پايان ساعات امشب مجددا غير متعهد ها و سه كشور اروپايي گرد هم مي آيند تا آخرين امكان اصلاح قطعنامه پيشين و ثبت يك قطعنامه را بررسي كنند. گزارش مهر حاكيست غير متعهد ها رسما اعلام كرده اند در صورت تغيير نكردن بند هاي 7و 8 در صورت ثبت شدن پيشنهاد قبلي اروپايي ها آنها نيز پيشنهاد خود را در دبير خانه به ثبت خواهند رساند كه در چنين وضعي از 35 عضو شورا به ترتيب براي هر پيشنهاد راي گيري خواهد شد. حاضران در وين با توجه به حمايت غير متعهد ها و گروه 77 و چين از تغيير در متن سه كشور اروپايي، وضعيت اين كشورها و آمريكا را كاملا حساس ارزيابي مي كنند. چراكه راي گيري بسيار حساس خواهد بود و احتمال شكست آنها در راي گيري وجود دارد.

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