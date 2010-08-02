5 کودک در انفجار افغانستان کشته شدند/ دیدار زرداری با سارکوزی در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی ساختمانهای دولتی در جنوب افغانستان، پنج کودک جان خود را از دست دادند.

بر این اساس این حمله به منظور هدف قرار دادن "احمد الله نزیک" والی منطقه دند در جنوب قندهار صورت گرفته بود که طی آن یک شهروند افغان نیز زخمی شده است. به گفته یک مقام محلی پس از این حمله نیز، یک خودروی پلیس با یک مین زمینی در نزدیکی محل این حادثه برخورد کرده و طی آن دو نیروی پلیس زخمی شده اند.

در همین حال "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان با محکوم کردن حملات تروریستی، این اقدامات را به گروهی بی خرد نسبت داد. وی گفته است که نیروهای افغان تا پایان سال 2014 مسئولیت کامل کنترل کشور را به دست خواهند گرفت.

از سوی دیگر طالبان مسئولیت حمله به مناطقی در شرق افغانستان را به عهده گرفت. این حملات با هدف ترور شماری از مقامهای محلی این مناطق صورت گرفته است.

آسوشیتد پرس نیز گزارش داد که "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان برای دیدار با همتای فرانسوی خود وارد پاریس شد. وی قصد دارد در دیدار با "نیکلا سارکوزی" درباره تحولات اخیر جنگ افغانستان گفتگو کند.

بر این اساس زرداری بدنبال جلب حمایت فرانسه در بحثهای به وجود آمده درباره رابطه دولت پاکستان با تروریستها است، موضوعی که با واکنشهای تند برخی کشورها از جمله انگلیس روبرو شده است.

سفر زرداری به پاریس در حالی انجام می شود که دولت وی به دلیل ناتوانی در امدادرسانی به سیل زدگان در شمال غرب پاکستان مورد انتقاد قرار گرفته است.

در این حادثه که برحی از آن بعنوان بدترین سیل تاریخ پاکستان یاد می کنند، دست کم هزار و 200 نفر کشته و بیش از 2 میلیون نفر بی خانمان شده اند. خاطرنشان می شود که زرداری پس از دیدار با مقامهای فرانسوی، فردا سه شنبه پاریس را به مقصد لندن ترک خواهد کرد.