به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلی بینا شامگاه دوشنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن استان قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آب سد 15 خرداد به شدت تخلیه شده و اگر باران نبارد، این سد تا دو ماه آینده هیچگونه آبی نخواهد داشت.



وی با اشاره به اتمام طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قم در تابستان سال آینده، نسبت به بحران کم آبی در قم هشدار داد و افزود: برای برون رفت از مشکل کم آبی در نیمه دوم امسال و نیمه دوم سال 1390 پروژه هایی در حال تعریف هستیم.



وی با تاکید بر لزوم صرفه جویی شهروندان قمی در مصرف آب اظهار داشت: مسئولان وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب قم تمام تلاش خود را انجام دادند که مصرف آب در قم جیره بندی نشود.



توکلی بینا در عین حال موضوع جیره بندی آب در قم را منتفی ندانست و اظهار داشت: ما نمی دانیم هوای زمستان امسال در قم گرم است یا سرد، یا تابستان سال آینده شاهد موج گرما خواهیم بود.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم تاکید کرد: در حال حاضر 75 درصد از آب مورد نیاز شهروندان قمی از طریق چاه های عمیق و 25 درصد بقیه از سد 15 خرداد برداشت می شود.



وی از حفر 14 حلقه چاه عمیق خبر داد و گفت: از این تعداد 12 حلقه چاه حفر شده و طی دو ماه آینده دو حلقه دیگر حفر می شود.