البرادعي: در پارچين اثري از فعاليت هسته اي نامتعارف نيست

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" البرادعي در حاشيه نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي در جمع خبرنگاران گفت : ما از اين مكان هاي جديد كه به آنها اشاره شده است اطلاع داريم اما هيج نشانه اي از اينكه از اين اماكن براي ساخت بمب هاي اتمي استفاده مي شود نداريم ليكن به بازرسي هاي خود در مورد اين مكان و ديگر مكانها ادامه مي دهيم.

البرادعي تاكيد كرد به فعاليت هاي سياسي براي حل مسئله هسته اي ايران ادامه مي دهيم.

وي افزود : در اوائل اكتبر وي به كره جنوبي خواهد رفت و در مورد مسائل هسته اي اين كشور كه اخيراً مطرح شده كه شامل غني سازي مقدار كمي از اورانيوم و جداسازي بسيار ناچيز پلوتونيوم است گفتگو خواهد كرد.

لازم به ذكر است كه آمريكا با استناد به تصاويري كه توسط يكي از مؤسسات اين كشور ارائه شده بود مدعي وجود فعاليت هاي هسته اي نامتعارف در پارچين شده است .