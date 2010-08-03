به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید نامجو وزیر نیرو،‌ صادق خلیلیان وزیر جهادکشاورزی و محمد عباسی وزیر تعاون در شهرستانهای ملایر، کبودرآهنگ، تویسرکان و رزن حضور می یابند.

همچنین رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهرستان اسدآباد، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در شهرستان فامنین و مرضیه وحیددستجردی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهرستان نهاوند حضور خواهند یافت و از نزدیک در جریان مشکلات مردم این مناطق قرار خواهند گرفت.

بر اساس این گزارش، علی نیکزاد وزیر مسکن وشهرسازی و علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز در شهرستان های بهار و همدان حضور یافته و ضمن آشنایی با مسائل شهرستان، مشکلات منطقه را بررسی و دستورات لازم را صادر می کنند.

همچنین اعضای دولت در جلسات شورای اداری این شهرستانها نیز حضور خواهند داشت.

استان همدان روزهای چهارشنبه وپنجشنبه هفته جاری میزبان سیزدهمین دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت است.