خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: در پیشگفتار کتاب "چگونه داستان بنویسیم" هدف از نگارش این کتاب، آگاهی دادن درباره تکنیکهایی عنوان شده است که میتوانند فن نویسندگی را به ظهور برسانند. دراین کتاب همچنین به فرآیندی خلاق اشاره میشود که هنر نویسندگی را به وجود میآورد؛ چرا که هنر نویسندگی با یک ایده آغاز میشود.
بنتز پلیگمن در کتاب خود در نه فصل، درباره نویسندگی توضیح میدهد و علاقهمندان به فن نویسندگی را با مفاهیم بنیادینی که هر نویسندهای با آن سر و کار دارد، آشنا میسازد.
در این کتاب پاسخها و گزینههای ممکن به سؤالاتی مانند "اگر بخواهید داستان بنویسید، مسایلی را که قبل از شروع داستان برای شخصیتها اتفاق افتاده است، چگونه ترتیب میدهید یا توصیف میکنید؟"، "مکالمه بین شخصیتها، شخصیتپردازی، زاویه دید و نقطه اوج را چگونه سازماندهی میکنید؟" و... طرح میشوند و پلیگمن به نحوی به اینگونه سؤالات پاسخ میدهد که سخنانش بتواند برای هر نویسنده تازهکاری، در هر سن و سالی، قابل فهم، و برای همه کسانی که به داستاننویسی علاقهمندند، مفید باشد.
عناوین فصلهای این کتاب به شرح زیرند: نوشتن یک داستان، چگونه یک داستان شکل میگیرد؟، شخصیتهای داستان شما، زاویه دید داستاننویس، کارکرد گفتگو، کارکرد توصیف، صحنه ضروری، ابزارهای داستاننویسی و بازنویسی.
مؤلف، در جای جای این کتاب نه فقط با مباحث نظری صرف، بلکه با آوردن شواهد گوناگون مرتبط با موضوع در هر بحث از داستانهای مختلف، میکوشد نکات طرح شده را برای مخاطبان خود ملموس کند.
کتاب "چگونه داستان بنویسیم" نوشته بنتز پلیگمن، کتابی است مختصر و مفید درباره داستاننویسی، که تأکید میکند نوشتن یک داستان، عملی خلاقانه است و بنابراین شاید به راستی هیچ کس نتواند چگونگی نوشتن یک داستان را به دیگری بیاموزد. راه یادگیری نوشتن اما فقط و فقط نوشتن است. یک سفر طولانی با اولین قدم در مقطعی از زمان آغاز و یک داستان نیز با اولین واژه خلق میشود.
نظر شما