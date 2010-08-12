خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: در پیشگفتار کتاب "چگونه داستان بنویسیم" هدف از نگارش این کتاب، آگاهی دادن درباره تکنیکهایی عنوان شده است که می‏توانند فن نویسندگی را به ظهور برسانند. دراین کتاب همچنین به فرآیندی خلاق اشاره می‏شود که هنر نویسندگی را به وجود می‏‏آورد؛ چرا که هنر نویسندگی با یک ایده آغاز می‏شود.

بنتز پلیگمن در کتاب خود در نه فصل، درباره نویسندگی توضیح می‏دهد و علاقه‏مندان به فن نویسندگی را با مفاهیم بنیادینی که هر نویسنده‏ای با آن سر و کار دارد، آشنا می‏سازد.

در این کتاب پاسخها و گزینه‏های ممکن به سؤالاتی مانند "اگر بخواهید داستان بنویسید، مسایلی را که قبل از شروع داستان برای شخصیتها اتفاق افتاده است، چگونه ترتیب می‏دهید یا توصیف می‏کنید؟"، "مکالمه بین شخصیتها، شخصیت‏پردازی، زاویه دید و نقطه اوج را چگونه سازماندهی می‏کنید؟" و... طرح می‏شوند و پلیگمن به نحوی به اینگونه سؤالات پاسخ می‏دهد که سخنانش بتواند برای هر نویسنده‏ تازه‏کاری، در هر سن و سالی، قابل فهم، و برای همه کسانی که به داستان‏نویسی علاقه‏مندند، مفید باشد.

عناوین فصلهای این کتاب به شرح زیرند: نوشتن یک داستان، چگونه یک داستان شکل می‏گیرد؟، شخصیتهای داستان شما، زاویه دید داستان‏نویس، کارکرد گفتگو، کارکرد توصیف، صحنه ضروری، ابزارهای داستان‏نویسی و بازنویسی.

مؤلف، در جای جای این کتاب نه فقط با مباحث نظری صرف، بلکه با آوردن شواهد گوناگون مرتبط با موضوع در هر بحث از داستانهای مختلف، می‏کوشد نکات طرح شده را برای مخاطبان خود ملموس کند.

کتاب "چگونه داستان بنویسیم" نوشته بنتز پلیگمن، کتابی است مختصر و مفید درباره داستان‏نویسی، که تأکید می‏کند نوشتن یک داستان، عملی خلاقانه است و بنابراین شاید به راستی هیچ کس نتواند چگونگی نوشتن یک داستان را به دیگری بیاموزد. راه یادگیری نوشتن اما فقط و فقط نوشتن است. یک سفر طولانی با اولین قدم در مقطعی از زمان آغاز و یک داستان نیز با اولین واژه‏ خلق می‏شود.