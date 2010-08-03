یک عضو کنگره آمریکا خواستار تحریم چین و روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ایلینا راس لتینن" با صدور بیانیه ای اعلام کرد بر اساس قوانین آمریکا در خصوص مجازات سرمایه گذاری های عمده در بخش انرژی ایران، روسیه و چین باید هر چه سریعتر مورد تحریم قرار بگیرند .

این عضو کنگره در بیانیه خود اعلام کرد هم اکنون زمان آن فرا رسیده که قوانین تحریم به اجرا گذاشته شود و به روسیه و چین نشان داده شود که حمایت از تهران و زیر پا گذاشتن تحریمهای امریکا عواقبی را در پی خواهد داشت.

راس لتینن نماینده ارشد جمهوریخواهان در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در این بیانیه گفت : شرکتهای روسی و چینی مبالغ زیادی را در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کرده اند و بدین ترتیب حمایت موثر خود را از برنامه هسته ای تهران ابراز کرده اند.

این بیانیه در حالی صادر می شود که "رابرت اینهورن" مقام ارشد وزارت امور خارجه امریکا به آسیا سفر کرده و قرار است در این سفر از چین نیز دیدار کند و از مقامات پکن بخواهد تا تحریمها علیه ایران را به طور کامل به اجرا بگذارند.