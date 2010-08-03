لوچوکاران مازندرانی یاد پهلوان فقید لوچوی کشور را گرامی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور حدود 800 لوچوکار از شهرهای آمل، بابل ، محمودآباد ، سرخرود ، فریدونکنار، نور، بابلسر، جویبار وقائمشهر به مدت 12 شب در زمین ورزشی نزدیکی آستانه مبارکه امامزاده عبدالله ( ع ) آمل در منطقه سیکاپل برگزار شد.

این مسابقات به صورت سنتی و کشتی های نزدیک به وزن کشتی گیران برگزار شد.

رقابتهای زیبا و تماشایی 14 نفر از کشتی گیران با برتری برابر سایر کشتی گیران در مراحل مقدماتی وگروهی به عنوان پهلوان این مسابقات انتخاب شدند.

رئیس هیئت ورزشهای روستایی وعشایری آمل گفت: در دیدارهایی برای انتخاب سرپهلوان، شش پهلوان با هم رقابت حساسی برگزار که پهلوانان این منطقه نیز انتخاب شدند.

این لوچوکار پیشکسوت تصریح کرد: رقابتها در سطح بالایی برگزار شد و لوچوکاران مطرح شهرهای مرکزی مازندران نیز حضور داشتند.

شجاع برفره ادامه داد: به نفرات برتر این مسابقات یک راس گوسفند وبه سرپهلوان این مسابقات نیز یک راس گوسفند به همراه یک جایزه نفیس اهداء شد.

استقبال بی سابقه علاقمندان به کشتی محلی لوچو به خصوص پیرمردها در شب و روزهای برگزاری مسابقات هم در نوع خود جالب توجه بود.

کشتی لوچو از کشتی های محلی مازندران است که در مناسبت های خاص سال در مناطق مختلف این استان برگزار می شود