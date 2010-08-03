تغییر آرایش نظامی آمریکا برای تنوع / میهمانان همایش تهران دعوت بودند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد، در پاسخ به سئوالی پیرامون اظهارات رئیس جمهور مبنی بر دعوت از اوباما برای گفتگو و اینکه آیا موضوع این گفتگوها تنها مسائل جهانی است یا اینکه در رابطه با مسائل دو جانبه نیز خواهد بود بیان داشت: رئیس جمهور در جریان همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور مطالب بسیار مهمی مطرح کردند از جمله اینکه چون منطق قوی داریم این منطق را حاضریم در هر نقطه از دنیا برسانیم.

مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی است

وی افزود: مجمع عمومی سازمان ملل فرصت بسیار خوبی خواهد بود و اگر آقای اوباما ابراز آمادگی کند در یک نشست صریح و شفاف و در حضور رسانه ها صورت بگیرد منطق ما در رابطه با مسائل بین المللی مطرح خواهد شد و مردم می توانند راه حل بحران ها و ریشه های بحران ها را بررسی کنند که کدام منطق در رابطه با آنها کارساز خواهد بود.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ادامه داد: ما از هر فرصتی که بتوانیم از حقوق کشور و ملت دفاع کنیم استفاده خواهیم کرد.

نظامیان امریکا حرف های نسنجیده می زنند

خبرنگاری با اشاره به سخنان یکی از ژنرال های نظامی آمریکا مبنی بر آماده شدن برنامه حمله نظامی به ایران نظر مهمانپرست را در این باره جویا شد که وی در پاسخ تصریح کرد: اظهارات مقامات نظامی آمریکایی قابل استناد نیست و ما شاهد اظهارات نسنجیده زیادی هستیم که علت این سخنان عصبانیت از شکست های پی در پی در اهداف است.

وی با بیان اینکه این نوع مواضع برای فضاسازی و جنگ روانی صورت می گیرد، گفت: کسی به این سخنان توجهی نخواهد کرد.

حقوق بشر دوگانه نشود

مهمانپرست در رابطه با سئوال یکی از خبرنگاران پیرامون برگزاری همایش حقوق بشر اسلامی گفت: ما به همه دولت ها توصیه می کنیم از استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و رفتار دوگانه در این موضوع پرهیز کنند چون استفاده تبعیض آمیز از اصل حقوق بشر باعث از بین رفتن هویت این واژه خواهد شد.

پرونده را برای لولا می فرستیم!

خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز آمریکا از سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با اظهارات لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل مبنی بر آمادگی این کشور برای اعطای پناهندگی به یک زن محکوم در دادگاه های ایران سئوال کرد که مهمانپرست در این زمینه توضیح داد: با شناختی که از آقای داسیلوا داریم ایشان شخصیت انسانی و عاطفی دارند و احتمالا اطلاعات کافی درباره این پرونده به دست ایشان نرسیده است چرا که پرونده مورد نظر بر اساس جرایم مسلم است. کاری که می شود کرد این است که ایشان را در جریان پرونده گذاشت تا مسئله روشن شود.

تحلیل وزارت خارجه از جنگ جدید در منطقه

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید آیا وزارت خارجه نیز به تحلیلی پیرامون آغاز جنگ جدید در منطقه رسیده است و آیا ایران در معرض تهدید شروع جنگ جدید خواهد بود، بیان داشت: ماهیت رژیم صهیونیستی به گونه ای است که اصل وجود این رژیم با تهدید و جنگ قابل تداوم است.

وی افزود: هر زمان که این فرصت ایجاد شود و رژیم صهیونیستی احساس جدایی بین کشورها داشته باشند اقدام به تداوم تجاوزات خود خواهد کرد.

دستیار ویژه وزیر خارجه یادآور شد: هوشیاری کشورهای منطقه و وحدت اصلی است که لزوم آن احساس می شود و همه باید به ریشه های فتنه یعنی رژیم صهیونیستی توجه داشته باشند.

حماقت کنند پشیمانی سختی درانتظارشان است

مهمانپرست تاکید کرد: به نظر من رژیم صهیونیستی درشرایط فعلی بسیار ضعیف تر ازآن است که بخواهد علیه کشورها جنگ راه بیندازد و اگر چنین حماقتی انجام دهد حتما پشیمانی شدیدی خواهد داشت و بررسی های آنان احتمالا نتایجی را به آنها منتقل کرده است.

وی ادامه داد: البته درقالب یک جنگ روانی برای اینکه یک ژستی به منظور فراموش کردن شکست ها داشته باشند هر ازگاهی ممکن است مطالبی گفته شود.

نشست سه جانبه بیروت و دفع فتنه اسرائیل!

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون نشست 3 جانبه در بیروت و اینکه آیا برگزاری این نشست به آرام شدن اوضاع لبنان کمک خواهد کرد اظهار داشت: هر اقدامی که در راستای برخورد با فتنه رژیم صهیونیستی صورت بگیرد مثبت است همه باید با هوشیاری برای دفع فتنه ها که منجر به نا امنی می شود اقدام کنند و هر رویکردی که بر اساس همگرایی و مشارکت کشورها صورت می گیرد مثبت خواهد بود و توجه داشته باشیم که ریشه های فتنه ها رژیم نامشروع صهیونیستی است.

نگفتیم در جریان نبودیم

یکی از خبرنگاران مدعی شد برخی از مهمانان شرکت کننده در همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور، سلطنت طلب ها و بهائیان و ... بوده اند و وزارت خارجه در جریان دعوت از این افراد نبوده است که مهمانپرست در پاسخ به این سئوال ضمن تکذیب اظهارات منتسب به خود مبنی بر بی اطلاعی وزارت خارجه از روند دعوت از مهمانان این همایش تصریح کرد: ما هیچ گاه نگفته ایم در جریان موضوع نبوده ایم و دعوت از ایرانیان با هماهنگی کامل وزارت امور خارجه و از طریق نمایندگی های ما در سراسر کشور صورت گرفته است.

مهمانپرست همایش بزرگ ایرانیان را همایشی با شکوه توصیف کرد که در آن ایرانیان شرکت کننده عشق خود به ایران، امام و آرمانهای کشور را نشان دادند.وی ادامه داد: مجموعه ای مشتاق و عاشق وطن در اجلاس ایرانیان شرکت کردند و اطلاعات شما غلط است و برخی افراد که مطرح شده در لیست مهمانان نبودند.

سخنگوی وزارت خارجه همایش ایرانیان را نشانه وحدت و غرور ملی و عشق به کشور عنوان کرد.

بازهم انگلیس...

یکی از خبرنگاران که معمولا در نشست های سخنگوی وزارت خارجه نسبت به سیاست های استعماری انگلیس سخنانی مطرح می کند، در نشست امروز مهمانپرست نیز نسبت به اظهارات چندی قبل سفیر انگلیس سئوال کرد و سخنگوی وزارت خارجه در این باره پاسخ داد: اظهارات مقامات دیپلماتیک که ممکن است دخالت درامور داخلی کشور باشد با برخورد محکم و بدون ملاحظه وزارت خارجه مواجه می شود و سفیر انگلیس نیز اظهارات نابجایی داشت که ایران اعتراض خود را اعلام کرد و اگر این روند ادامه یابد بدون ملاحظه برخورد خواهد شد.

درصد غنی سازی بر اساس نیاز

وی در رابطه با موضوع توقف غنی سازی 20 درصد در صورت انجام تبادل سوخت گفت: مطالب باید با دقت منتقل شود برخی موضوعات که در رسانه ها مطرح می شود ممکن است ایجاد ابهام کند.

مهمانپرست با تشریح روند مذاکرات برای تامین سوخت راکتور تهران که به بیانیه تهران انجامید، تصریح کرد: رآکتور تهران به سوخت 20 درصد نیاز دارد و ما بر این اساس آمادگی خود را برای تبادل سوخت اعلام کرده ایم و منتظر اعلام آمادگی طرف مقابل هستیم که قدم های خوبی برداشته شده است و امیدواریم به سرعت نشست جزئیات بیانیه تهران برای مبادله سوخت برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف از اعلامیه تهران حمایت کرده اند، گفت: اگر سوخت رآکتور تهران تامین شود اینکه ما باز به سوخت 3.5 درصد، 20 درصد یا ... نیاز داشته باشیم بر اساس نیاز داخلی بررسی می شود.

مخالفت با اقدامات یک جانبه

مهمانپرست در رابطه با موضع ژاپن پیرامون ایران گفت:براساس اطلاعاتی که ما داریم کشورهای مختلف از جمله ژاپن خود را مقید به عمل کردن در محدوده قطعنامه می دانند و خود را مکلف و ملزم به پیروی از اقدامات غیرقانونی و یک جانبه و خارج از قطعنامه نمی دانند.

ملاقات جلیلی -اشتون در سپتامبر ملاقات وین در اسرع وقت

یکی از خبرنگاران در رابطه با زمان انجام گفتگوهای تبادل سوخت و نیز مذاکرات جلیلی - اشتون سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: بحث مذکرات تبادل سوخت جدا از مذاکرات 1+5 است که احتمالا با ساختار جدید انجام خواهد شد. در رابطه با تبادل سوخت قدم های خوبی برداشته شده و دو طرف آمادگی های خود را اعلام کرده اند و مذاکرات آن در اسرع وقت قابل انجام است. ما محدودیتی نداریم که هر زمان اعضای گروه وین آمادگی داشته باشند این مذاکرات انجام شود که اعضای گروه وین دارند به این آمادگی می رسند.

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با مذاکرات جلیلی - اشتون نیز گفت: همچنان که اعلام شده این مذاکرات بعد از ماه رمضان و اواخر شهریور ماه (سپتامبر) انجام می شود که جزئیات آن بعد از توافق اطلاع رسانی خواهد شد.

تغییر آرایش برای تنوع است

یکی از خبرنگاران با اشاره به منابع خارجی سئوال کرد آرایش نیروهای آمریکایی در خلیج فارس در حال تغییر است نظر شما در این باره چیست که مهمانپرست در پاسخ با بیان اینکه اخبار چندان دقیق نیست، با خنده گفت: الان 30-20 سال است که آمریکایی ها دارند آرایش خود را تغییر می دهند برای تنوع است جدی نگیرید!

وی با بیان اینکه آمادگی هر کشور در راستای قدرت بازدارندگی اهمیت دارد، گفت: کشور ما در حدی از بازدارندگی قرار دارد که تصور تعرض به آن به ذهن کسی خطور نمی کند.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی دستور کار سفیر جدید ایران در عراق را توسعه مناسبات دو جانبه در همه زمینه ها با توجه به مشترکات تاریخ، تمدن، فرهنگ و مذهبی دو کشور همسایه عنوان کرد و گفت: در صورت تثبیت امنیت در عراق ما می توانیم بسیاری از برنامه های دو جانبه یا منطقه خود با عراق را پیش ببریم.

سوال و جواب خبرنگاری غربی با سخنگو

خبرنگار خبرگزاری فرانسه از سخنگوی وزارت خارجه پرسید اخیرا آقای جنتی اعلام کرده که اسنادی در اختیار دارد که بر اساس آن آمریکا از طریق عربستان یک میلیارد دلار به برخی افراد به براندازی کمک کرده است آیا وزارت خارجه در جریان این اسناد قرار دارد، که مهمانپرست در پاسخ خطاب به خبرنگار گفت: من از شما سئوال می کنم اصل حمایت کشورهای غربی از فتنه را قبول دارید یا خیر؟

خبرنگار در پاسخ به مهمانپرست گفت من پاسخی برای این سئوال ندارم و تنها سئوالی مطرح کرده ام اگر پاسخ دهید ممنون می شوم.

مهمانپرست تاکید کرد: برخی کشورهای خاص در مسائل ایران مداخله کرده اند و خیلی شواهد پیدا شد که نشان دهنده حضور فعال برخی سفارتخانه ها بود و اصل موضوع قابل انکار نیست اینکه میزان آن کم یا زیاد بوده باید بررسی شود.

مسئله فلسطین یک راه حل دارد

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با تحولات فلسطین نیز تنها راه حل مشکل فلسطین را تعیین سرنوشت فلسطین به دست مردم آن عنوان کرد.

ترور احمدی نژاد بدیهی است

یکی از خبرنگاران با اشاره به سخنان رئیس جمهور در همایش ایرانیان خارج از کشور در رابطه با موضوع ترور احمدی نژاد توسط رژیم صهیونیستی سئوال کرد که مهمانپرست نیز در این باره گفت: بحث اهداف و نیات نیروهای صهیونیستی که دستور دولتی برای ترور شخصیت ها دارند موضوعی بدیهی است و تا الان نیز در این مسیر حرکت کرده اند و قطعا یکی از شخصیت های جهان اسلام که بزرگترین دشمن ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی است شخص رئیس جمهور است.

اقدام مثبت روسیه

مهمانپرست در پایان در پاسخ به سئوالی در رابطه با مواضع روسیه در قبال ایران گفت: ایران و روسیه منافع مشترک زیادی دارند که با دید راهبردی در منطقه از ظرفیت ها استفاده می کنند. موضع گیری اخیر روسیه مبنی بر مخالفت با اقدامات یکجانبه و خارج از قطعنامه علیه ایران گام مثبت تلقی می شود و روسیه باید عملا برخورد با قطعنامه غیر قانونی علیه ایران را در دستور کار قرار دهد.