افزایش 50 درصدی بازدیدکنندگان نمایشگاه صنایع دستی همدان

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این نمایشگاه با محوریت صنایع دستی و آیین‌های محلی و به صورت تخصصی در هفت محور که شامل سفال و سرامیک، آبگینه، لباس‌های محلی، کاشی سنتی بود، برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 170 غرفه در نمایشگاه وجود داشت، گفت: امسال با توجه به هفت رشته موجود به 160 غرفه رسید که با حضور 26 استان به شکل ارزشمندی برگزار شد.

بیات با بیان اینکه همدان جاذبه های لازم برای گردشگری را در حد مطلوب دارد، ادامه داد: در این نمایشگاه 56 غرفه به همدان اختصاص یافت و 38 کارگاه زنده در قالب 17 رشته در نمایشگاه راه‌اندازی شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان ایجاد خانه ایرانی به ابتکار هنرمندان سازمان را از دیگر ویژگی‌های این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: این کار تلفیقی از معماری جدید و سنتی با استفاده از کالاهای هنری شامل مبل، میز و ظروف سنتی بود.

وی با بیان اینکه امسال 15 هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند، اظهار داشت: از نظر کیفیت و کمیت، رعایت استانداردها، برنامه‌های جانبی نمایشگاه و نبود کالاهای خارجی در نمایشگاه حائز رتبه برتر شده است.

بیات انتقال تجربیات، بازاریابی، ارتقای کیفیت، تعامل و ارتباط بین هنرمندان را از اهداف اصلی این نمایشگاه عنوان کرد.