آلبوم "آثاری از استاد ابوالحسن صبا"منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ،این آلبوم شامل 23 قطعه است؛ بخش نخست این آلبوم با قطعه "درآمد سه گاه" آغاز می شود و با قطعات "سامانی"،"زابل"،"بهارمست"،"کرشمه و مویه"،"مخالف"، "مثنوی سه گاه ، پرده گردانی به جای فرود"،"شش ضربی نهت"،"چهارمضراب نوا"،"دوضربی بیات ترک"،"درآمد بیات ترک" و"چهارمضراب بیات ترک" ادامه پیدا می کند و با قطعه "فیلی" به پایان می رسد.

بخش دوم این آلبوم با قطعه"شکسته ، پرده گردانی به افشاری" آغاز می شود و با قطعات"رقص چوپی "،"قرایی"،"درآمد دشتی"،" زرد ملیجه"،"گیلکی"،"کاروان"،"دیلمان"و"پاچه لیلی"، ادامه می کند؛ قطعه پایانی این آلبوم موسیقی به اجرای قطعه "رنگ دشتی ساخته سماعی" اختصاص دارد.

حسین عمومی نوازنده نی به همراه ضیا و کیا طبسیان نوازندگان تنبک و سه تار در این آلبوم از نی شش دانگ که ساز ابداعی ایشان است و همچنین تنبک قابل کوک استفاده کرد است؛ این نوازنده درخصوص چرایی ابداع این نی در دفترچه معرفی این آلبوم چنین آورده است : مسلما تمام سازهای دنیا به شکلی که امروزه دراختیار بشر قرار دارد نبوده و به مرور زمان تکمیل شده اند در کلاس آشنایی با سازهای ایرانی، همیشه موضوع سیم چهارم سه تار و سیم ششم تار برای دانشجویان جالب و آموزنده است. امروزه در ایران تمام سه تارها چهار سیم دارند و هیچ کس به کار مشتاق علی که سیم چهارم را اضافه کرد ایرادی نمی گیرد و یا تمام تارها دارای شش سیم هستند . کسی عمل آقا حسینقلی را که برشاگردش درویش خان پرخاش کرد و او را از اضافه کردن سیم ششم به تار منع کرد تایید نمی کند.

عمومی در بخش دیگر به گستره صوتی نی ایرانی اشاره کرد و گفت : گستره صوتی ساز نی ایرانی شش دانگ است که در محدوده چهار منطقه صوتی به دست می آید این چهار منطقه صوتی در نی دیاپازون یا کوک استاندارد به این ترتیب است : صدای اول در محدوده 6 نغمه بم نامیده می شود.صدای دوم، که هنگام صدای اول است ، مجددا در محدوده 6 نغمه ، زیرنامیده می شود، صدای سوم، که غیث نام دارد ، فاصله پنجم صدای سوم و بالاخره صدای چهارم ، به نام پس غیث ، به فاصله چهارم از صدای سوم است.