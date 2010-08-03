پلیس امنیت مسئول پیگیری فروش تجهیزات شنود صدا و تصویر شد

سردار اسماعیل احمدی مقدم در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اقدامات پلیس برای برخورد با فروش غیرقانونی تجهیزات شنود صدا و تصویر گفت: اخیراً ابزارهای غیرمجازی برای شنود صدا و ضبط تصویر به بازار آمده که با پیدا کردن بازار فروش به صورت غیرمجاز در حال گسترش است.

فرمانده ناجا تاکید کرد: طی ابلاغی پلیس امنیت مسئول رسیدگی به این پرونده شده و باید طرحی را تهیه و به شورای عالی امنیت ارائه دهد تا بر اساس آن طرحی جامع برای مقابله با فروش و استفاده از ابزارهای شنود، استراق سمع و وسایلی که حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند تدوین شود.

وی افزود: تا کنون تعدادی از توزیع کنندگان این دستگاههای غیرمجاز شناسایی و دستگیر شده اند و از این پس پلیس به صورت جدی با توزیع کنندگان غیرمجاز دستگاههای ضبط صدا و تصویر برخورد می‌کند.



