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۱۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

احمدی مقدم در پاسخ به مهر:

پلیس امنیت مسئول پیگیری فروش تجهیزات شنود صدا و تصویر شد

پلیس امنیت مسئول پیگیری فروش تجهیزات شنود صدا و تصویر شد

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه رسیدگی به پرونده فروش غیرقانونی تجهیزات شنود صدا و تصویر به پلیس امنیت ابلاغ شد گفت: تا کنون تعدادی از توزیع کنندگان این دستگاههای غیرمجاز شناسایی و دستگیر شده اند.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اقدامات پلیس برای برخورد با فروش غیرقانونی تجهیزات شنود صدا و تصویر گفت: اخیراً ابزارهای غیرمجازی برای شنود صدا و ضبط تصویر به بازار آمده که با پیدا کردن بازار فروش به صورت غیرمجاز در حال گسترش است.

فرمانده ناجا تاکید کرد: طی ابلاغی پلیس امنیت مسئول رسیدگی به این پرونده شده و باید طرحی را تهیه و به شورای عالی امنیت ارائه دهد تا بر اساس آن طرحی جامع برای مقابله با فروش و استفاده از ابزارهای شنود، استراق سمع و وسایلی که حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند تدوین شود.
 
وی افزود: تا کنون تعدادی از توزیع کنندگان این دستگاههای غیرمجاز شناسایی و دستگیر شده اند و از این پس پلیس به صورت جدی با توزیع کنندگان غیرمجاز دستگاههای ضبط صدا و تصویر برخورد می‌کند.
 
 
کد مطلب 1127686

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