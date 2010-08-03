ساخت و سازها در ارومیه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز جلیلی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی، عمیات اخذ پروانه و ساخت و ساز بخصوص در مناطق محروم و بافت فرسوده را کاملا به تعطیلی کشانده که این روند تاثیر بسیار عمیقی بر درآمد شهرداری نیز گذاشته است .

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه طی نامه ای اعتراض خود را نسبت به افزایش بیمه های ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند، بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی با استناد به قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی هنگام صدور پروانه های ساختمانی از سوی شهرداری های مناطق چهارگانه شهر ارومیه اقدام به اخذ بیمه از پروانه ها بر اساس فرمول ها و ضرایب جدید که قیمت بسیار بالایی بوده، اقدام می کند.

بافت فرسوده ارومیه نیاز شدید به اصلاح دارد

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با تاکید به اینکه شهر ارومیه یکی از شهرهای قدیمی بوده و بافت فرسوده آن نیاز شدید به اصلاح دارد، اظهار داشت: در این خصوص شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه توانسته با ارائه تسهیلات و تشویق و ترغیب ساکنان را نسبت به اصلاح بافت فرسوده متقاعد کرده که ضمن اصلاح و جلوگیری از خطرات احتمالی در بافت مذکور درآمد مورد نیاز شهرداری نیز تامین شد.

جلیلی با بیان اینکه امروزه نرخ تورم در مصالح ساختمانی، دستمزد و عدم وجود تسهیلات و سایر مسائل در امر مسکن و ساخت و ساز، موجب رکود در این بخش شده، خاطر نشان کرد: جهت حال و تشویق شهروندان به اخذ پروانه ساختمانی، اقدام به ساخت و ساز مجاز، جلوگیری از کاهش درآمد شهرداری و ادامه روند عمران و آبادانی شهر ارومیه، اصلاح بافت فرسوده و جلوگیری از هرگونه حوادث پیش بینی نشده در آن مناطق باید مسئولان توچخ ویژه داشته باشند.