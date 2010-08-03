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۱۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

المپیک ورزش دانش آموزی/

آغاز رقابت‎های اسکیت و پیگیری مسابقات بانوان

آغاز رقابت‎های اسکیت و پیگیری مسابقات بانوان

مسابقات اسکیت نخستین دوره بازی‎های المپیک ورزش دانش آموزی در اراک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش از مسابقات که دردوره ابتدایی برگزار می‎شود، 16 تیم در استادیوم 1500 نفری با یکدیگر رقابت خواهند داشت. تیم‏های حاضر در این بخش از رقابت‌ها در ماده 200 متر تایم تریل، 500 متر گروهی و 1000 متر گروهی به رقابت می‎پردازند.

نخستین دوره بازی‎های المپیک ورزش دانش آموزی در بخش بانوان در رشته‎های دیگر در حال پیگیری است. بر این اساس مسابقات بسکتبال در شهر قدس از توابع استان تهران در حال برگزاری است. زنجان میزبان مسابقات آمادگی جسمانی و ورزش همگانی است. رامسر هم محل برگزاری و پیگیری رقابت‎های بدمینتون است. رقابت‏های رشته‎های اسکیت و ژیمناستیک در اراک و هندبال هم  در مشهد دنبال می‎شود.

کد مطلب 1127714

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