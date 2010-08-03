به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش از مسابقات که دردوره ابتدایی برگزار میشود، 16 تیم در استادیوم 1500 نفری با یکدیگر رقابت خواهند داشت. تیمهای حاضر در این بخش از رقابتها در ماده 200 متر تایم تریل، 500 متر گروهی و 1000 متر گروهی به رقابت میپردازند.
نخستین دوره بازیهای المپیک ورزش دانش آموزی در بخش بانوان در رشتههای دیگر در حال پیگیری است. بر این اساس مسابقات بسکتبال در شهر قدس از توابع استان تهران در حال برگزاری است. زنجان میزبان مسابقات آمادگی جسمانی و ورزش همگانی است. رامسر هم محل برگزاری و پیگیری رقابتهای بدمینتون است. رقابتهای رشتههای اسکیت و ژیمناستیک در اراک و هندبال هم در مشهد دنبال میشود.
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