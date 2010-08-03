تاسیس شرکت سرمایه گذاری هلال احمر / انتخاب مدیران از بدنه جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالحسن فقیه هفته گذشته همراه با محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات و مدیران و مشاوران جمعیت هلال احمر کشور از خبرگزاری مهر بازدید کرده و در نشستی خبری به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند.

هنوز نهادهای دولتی املاک هلال احمر را تحویل نداده اند

ابوالحسن فقیه در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه بر اساس تبصره 2 اصلاحیه ماده 119 اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوبه 24 اردیبهشت ماه 1382 مجلس شورای اسلامی تمامی دستگاههای دولتی موظفند در مدت یکسال ساختمانها، املاک و مستغلات هلال احمر را تخلیه کرده و تحویل جمعیت هلال احمر دهند، این قانون پس از گذشت هفت سال هنوز اجرایی نشده گفت: درصد و آمار دقیقی در دسترس نیست ولی به یقین می توانم بگویم پس از گذشت هفت سال از تصویب این قانون هنوز بسیاری از نهادهای دولتی حتی مردم نیز املاک و مستغلات متصرف شده هلال احمر را تحویل نداده اند ولی با تاسیس شرکت سرمایه گذاری جمعیت هلال احمر امید می رود تا این مصوبه به زودی اجرایی شده و املاک و مستغلات هلال احمر در سراسر کشور بهینه و هدفمند شوند.

ایجاد بانک جامع اطلاعات املاک، مستغلات و موقوفات هلال احمر

رئیس جمعیت هلال احمر در پاسخ به این پرسش که چرا هیچگونه آماری از املاک، مستغلات و موقوفات جمعیت هلال احمر در دسترس نیست؟ گفت: وقتی که هنوز هیچگونه احصائی برای مشخص شدن وضعیت موقوفات و املاک و مستغلات جمعیت انجام نشده به طبع نمی توان انتظار داشت آماری در دسترس باشد.

وی افزود: بر اساس سیاستگذاری سال 89، بانک اطلاعاتی موقوفات، املاک و مستغلات جمعیت هلال احمر ایجاد شده و تا آذرماه سال جاری وضعیت موقوفات و املاک جمعیت هلال احمر در سراسر کشور مشخص می شود.

هلال احمر غیر دولتی است

فقیه در پاسخ به این پرسش که هلال احمر نهادی دولتی است یا خصوصی گفت: بدون شک بر مبنای اساسنامه جمعیت، هلال احمر یک موسسه عام المنفعه عمومی و غیردولتی است.

ارتباط داوطلبان با جمعیت هلال احمر کمرنگ است

رئیس جمعیت هلال احمر در پاسخ به این پرسش که بر خلاف آمار داوطلبان جمعیت هلال احمر ارتباط داوطلبان با جمعیت هلال احمر بسیار کمرنگ است گفت: این گفته صحیح است و در شورای برنامه ریزی هلال احمر به این نقطه ضعف توجه جدی شده است تا بتوانیم ورودی و خروجی داوطلبان را از نظر ثبت نام، عضویت، نوع آموزش، فعالیت و تقسیم بندی میان سازمانهای جمعیت تعریف کنیم.

وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های جمعیت در سال جاری این است که تا پایان سال با 50 درصد از نیروهای داوطلب و جوانان هلال احمر ارتباط برقرار کنیم ولی چشم انداز ما ارتباط با تمامی اعضای داوطلب و جوان است.

آغاز تدوین سند چشم انداز هلال احمر کشور پس از 30 سال

فقیه در پاسخ به این که چرا جمعیت هلال احمر دارای برنامه و چشم انداز مشخص و مدونی نیست گفت: در اواخر مسئولیت دکتر خاتمی ریاست قبلی جمعیت هلال احمر تیمی متشکل از کارشناسان و صاحبنظران تشکیل شد تا برنامه ریزی، استراتژی، ماموریتها و چشم اندازهای هلال احمر را تدوین کنند ولی یکی ازعمده شکلاتی که موجب شده تا هیچ وقت هلال احمر صاحب برنامه و هدف نشود استفاده نکردن از مسئولان و صاحب نظران خود جمعیت است زیرا همیشه پیشنهادات و برنامه ها خارج از بدنه هلال احمر تحمیل شده است.

وی افزود: نمی توان گفت که برنامه هایی که از بیرون نوشته و تحمیل شده بد بوده زیرا آن برنامه ها در جای خود بسیار هم کامل و جامع بوده است ولی به دلیل ارتباط نداشتن با بدنه جمعیت اجرای برنامه ها ابتر باقی مانده است.

فقیه گفت: هم اکنون گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی جمعیت هلال احمر با مدیران و کارشناسان داخل جمعیت هماهنگ شده و به زودی کار تدوین آن آغاز می شود.

ساخت بیمارستان در داخل بر عهده وزارت بهداشت و خارج از کشور بر عهده هلال احمر است

رئیس جمعیت هلال احمر در پاسخ به این پرسش که با توجه به کمبود مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق محروم کشور چرا هلال احمر ایران با توجه به اینکه در اساسنامه خود به عنوان معین دولت معرفی شده میلیاردها تومان صرف ساخت مراکز درمانی در خارج از کشور اعم از کشورهای افریقایی و آسیایی می کند گفت: بر اساس قانون درمان داخل کشور بر عهده وزارت بهداشت و در خارج از کشور بر عهده هلال احمر است و اجازه ورود به درمان داخل کشور را نداریم.

وی افزود: بر اساس اهداف جمعیت، کمک در زمینه تامین و تولید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور توسط جمعیت هلال احمر انجام می شود ولی درمان خیر.

فقیه اظهار داشت: جمعیت هلال احمر ایران به عنوان یک عضو فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر تعهد دارد در برابر آلام بشری و نیازهای بشر آماده ارائه خدمات باشد و این وظیفه را می توانید در ارائه کمکهای ایران به حوادث اخیر در کشورهای اروپایی و امریکایی و همچنین کمکهای کشورهای عضو فدراسیون به ایران در حادثه بم و ... ببینید.

پایان موازی کاری عملیاتهای امداد و نجات و اورژانس کشور

رئیس جمعیت هلال احمر کشور در مورد اینکه چرا بخشی از فعالیتهای سازمان امداد و نجات هلال احمر با اورژانس کشور به صورت موازی اجرا می شود گفت: این هم می توان به عنوان یکی از چالشهای جمعیت هلال احمر عنوان کرد که به تازگی با انعقاد تفاهم نامه ای میان وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر تا 15 روز آینده خبر چگونگی استقرار و وظایف سازمان امداد و نجات و اورژانس در جاده، ساحل و کوهستان اعلام می شود.

مدیران هلال احمر باید از بدنه جمعیت انتخاب شوند نه دولت

ابوالحسن فقیه در پاسخ به این پرسش که در جمعیت هلال احمر به جهت انتخاب مدیران ارشد از بدنه دولت انگیزه ای برای رقابت و فعالیت مضاعف مدیران وجود ندارد گفت: اعتقاد بنده این است که مدیران هلال احمر باید از بدنه جمعیت انتخاب شوند زیرا هم آشنایی کامل با اهداف و بدنه جمعیت داشته و هم تجربه کافی در مدیریت بحران دارند.

تعامل با خیرین ضعیف است

رئیس جمعیت هلال احمر در پاسخ به این پرسش که چرا به درستی از ظرفیت خیرین و موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد و اجرای برنامه های بشر دوستانه هلال احمر استفاده نمی شود گفت: این پرسش یکی از مهمترین چالشهای جمعیت هلال احمر کشور است که بر اساس برنامه ریزیهایی که صورت گرفته در همایش ایرانیان خارج از کشور که نیمه مردادماه سال جاری در سالن اجلاس برگزار می شود هلال احمر نقش پررنگی برای جذب خیرین و نخبگان و عضویت ایرانیان خارج از کشور ایفا می کند.

وی افزود: در این همایش که به همت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برگزار می شود هلال احمر با برپایی غرفه های متعدد فعالیتها و دستاوردهای خود را در معرض دید عموم ایرانیان خارج از کشور قرار می دهد.

هلال احمر با خیریه های تخصصی همکاری می کند

فقیه با بیان اینکه تعامل با NGO ها در دستور کار سازمان داوطلبان قرار گرفته گفت: ارتباط با موسسات خیریه یک موضوع کاملا کلیدی و مهم برای تمامی نهادهای حمایتی محسوب می شود ولی این ارتباط در صورتی موفقیت آمیز است که خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد تخصصی شوند.

وی افزود: متاسفانه تعداد زیادی از موسسات خیریه در تمامی امور حمایتی وارد شده اند در حالی که تخصص ندارند. جمعیت هلال احمر هم تنها با خیریه هایی تعامل می کند که اهدافشان روشن است و تخصصی فعالیت کنند.

توزیع سبد ارزاق میان نیازمندان کاهش می یابد

رئیس جمعیت هلال احمر در پاسخ به این پرسش که چرا جمعیت هلال احمر هر ساله در اعیاد و مناسبتها اعم از عید نوروز و ماه مبارک رمضان به صورت موازی با کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام به توزیع سبدهای ارزاق حمایتی میان نیازمندان می کند گفت: بر اساس اساسنامه این جمعیت هلال احمر می تواند به افراد محروم کمک کند ولی به اعتقاد من چون در کشور دو سازمان بزرگ حمایتی، تخصصی و صدها موسسه خیریه برای حمایت از نیازمندان فعالیت می کنند هلال احمر نباید در این حوزه وارد شود.

وی افزود: جمعیت هلال احمر باید جایی باشد که هیچ سازمان حمایتی آنجا نیست و بر اساس وظایف خود خدمات بشر دوستانه ارائه دهد. مانند امداد و نجات یا طرح جهادی که هزاران جوان و داوطلب فصل تابستان به مناطق محروم کشور اعزام می شوند تا در آبادانی روستاها از نظر فرهنگی، اجتماعی و عمرانی کمک کنند.

فقیه در پاسخ به این پرسش آیا طرح فرشتگان رحمت و همای رحمت متوقف می شود گفت: خیر. چون این دو طرح با حمایت و کمهای مردمی اجرا می شود. اما اینکه خود هلال احمر بودجه خود را برای بسته بندی و توزیع سبد ارزاق هزینه کند متوقف می شود.

تنها بودجه دولتی هلال احمر، 42 درصد حق الثبت است

فقیه در پاسخ به این نکته که 42 درصد از حق الثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به حساب جمعیت هلال احمر واریز می شود گفت: بر اساس اساسنامه جمعیت این 42 درصد تنها بودجه دولتی است که به هلال احمر پرداخت شده و خرج هزینه های اجتناب ناپذیر جمعیت می شود.

وی افزود: با مصوبه اخیر مجلس متاسفانه این قانون دستخوش تغییراتی شده است که در صورت تصویب نهایی، درآمدهای هلال احمر به شدت کاهش می یابد که امیدواریم نمایندگان مجلس یا از حذف درصد هلال احمر صرف نظر کنند و یا اینکه منابع درآمدی جایگزینی برای جمعیت هلال احمر تعریف کنند.

هلال احمر در برنامه پنجم گنجانده نشده است

فقیه در پاسخ به این پرسش که آیا جمعیت هلال احمر در برنامه پنجم توسعه دیده شده است گفت: در لایحه برنامه پنجم توسعه ارسالی از دولت به مجلس شورای اسلامی جمعیت هلال احمر گنجانده نشده است که امیدواریم بندهایی توسط نمایندگان مجلس در این برنامه لحاظ شود.

کشته شدگان داوطلب عملیتهای امداد و نجات در نوبت احراز شهادت

رئیس جمعیت هلال احمر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت مجروحان و کشته شدگان داوطلب در عملیاتهای امداد و نجات در بنیاد شهید به عنوان جانباز و شهید مشخص شده گفت: متاسفانه هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده ایم ولی هنوز در حال رایزنی با بنیاد شهید و دولت هستیم.

به زودی بانوان هلال احمر را در حوزه مدیریت می بینید

فقیه در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به اینکه نیمی از داوطلبان و جوانان هلال احمر را بانوان تشکیل می دهند هنوز اداره کل امور بانوان هلال احمر نقش خود را ایفا نکرده است گفت: اعتقاد بنده این نیست که تنها یک اداره کل باید برای بانوان هلال احمر تصمیمگیری کند زیرا نیمی از جمعیت هلال احمر را بانوان تشکیل می دهند.

وی افزود: از برنامه های جمعیت هلال احمر استفاده از بانوان در سطوح مدیریتی هلال احمر کشور بوده و وظیفه این اداره کل تسهیل امور بانوان است.

فقیه گفت: جمعیت هلال احمر به زودی شاهد پررنگ شدن فعالیت و مدیریت بانوان داوطلب و جوان هلال احمر خواهد بود.

سازمان داوطلبان تقویت می شود

رئیس جمعیت هلال احمر کشور در پاسخ به این پرسش که چرا عملکرد سازمان داوطلبان نسبت به سازمان جوانان و امداد و نجات ضعیف است گفت: بر اساس اظهارات رئیس اسبق هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری مهر ضعف سازمان داوطلبان در چند سال گذشته مشهود بوده است ولی در مورد تغییر مدیریت باید بگویم که آقای پورطلوعی رئیس سازمان داوطلبان از مدیران با تجربه جمعیت بوده و چند ماهی است مشغول به فعالیت شده و باید منتظرعملکرد ایشان بود.

وی افزود: برنامه های زیربنایی و زودبازدهی برای سازمان داوطلبان تعریف شده تا به زودی این سازمان جایگاه واقعی خود را در جمعیت پیدا کند.

قزوین و سمنان و کهگیلویه و بویراحمر استان درجه 2 شدند

فقیه در ادامه با بیان اینکه در مجموع استانهای کشور سه استان قزوین، سمنان و کهگیلویه و بویر احمر از نظر ساختاری فاقد شاخصهای جمعیت هلال احمر بودند گفت: این سه استان در سال جاری از استان درجه 3 به استان درجه دو ارتقاء یافتند و هم اکنون استان درجه 3 در کشور نداریم.