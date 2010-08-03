استان سمنان شش شهید زن به انقلاب تقدیم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، زهره درزی حرفه پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: سیزدهم مردادماه سالروز شهادت "مریم فرهانیان" به نام روز بسیج جامعه زنان نامگذاری شده است.

وی با باین اینکه نخستین یادواره شهیده "مریم فرهانیان" از شهدای دوران دفاع مقدس و سمبل بسیج خواهران در سمنان برگزار می شود، گفت: یادواره شهیده" صدیقه رودباری " از شهدای زن شهمیرزاد نیز در شهرستان مهدی شهر برگزار می شود.

به گفته وی، شهیده فرهانیان الگوی مناسبی برای بانوان است که به عنوان پرستار در مراکز درمانی جبهه و خدمتگزار خانواده شهدا در زمان آزادسازی خرمشهر فعالیت داشته است .

وی ادامه داد: برنامه های متنوعی به مناسبت این روز در استان سمنان برگزار می شود که اهداف آن ترویج فرهنگ شهادت و الگو سازی برای جوانان و بانوان است.