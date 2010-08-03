اسرار نهفته در پس امواج دریاها/ تصاویر کمیاب ترین گونه های زیستی اعماق دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، در لیستی که به تازگی در نشریه PLoS ONE منتشر شده می توان به خوبی دید که تنوع زیستی در میان گونه های حیات دریایی در مناطق مختلف جهان بسیار زیاد است. غنی ترین دریاها از نظر تنوع زیستی در استرالیا و ژاپن قرار دارند که در هر یک از آنها می توان 33 هزار گونه جاندار دریایی یافت.

به صورت میانگین سخت پوستان پر جمعیت ترین گروه دریاها به شمار می روند و یک پنجم آبهای زمین را به خود اختصاص داده اند و در پی آنها نرم تنان 17 درصد، ماهی ها 12 درصد، خزه ها و حیات گیاهی و ارگانیزمهای تک سلولی 10 درصد از آبهای دریاها را برای سکونت اشغال کرده اند.

محققان در حین یافتن پاسخی برای سئوال "چند ماهی در دریاها زندگی می کنند؟" از حیات دریایی عکاسی کرده و گونه های مختلف آنها را نیز به ثبت رسانده اند.

دکتر "پاتریشیا میلوسلاویچ" یکی از دانشمندان ارشد این پروژه می گوید ارتباط دادن گزارشهای محلی جمع آوری شده مانند این بود که بخواهیم هرج و مرجی بزرگ را سر و سامان دهیم. این اطلاعات پراکنده و از هم پاشیده اکنون مرتب شده، مورد بازبینی و تحلیل قرار گرفته و منتشر شده اند."

با وجود اینکه 360 دانشمند طی 10 سال در این پروژه مشارکت داشته و اطلاعاتی را به آن افزوده اند، محققان تیم مرکزی آمارگیری همچنان معتقدند اکثر گونه های زیستی دریاها ناشناخته باقی مانده اند. به گفته آنها در ازای هرگونه زیستی دریایی شناخته شده حداقل چهار گونه دیگر ناشناخته بوده و باید شناسایی شوند. دانشمندان باور دارند تا کنون توانسته اند 70 درصد گونه های گروه های کوچکی مانند ماهی ها را شناسایی کنند اما این میزان درباره دیگر گروه ها به سختی به یک سوم می رسد.

به گفته دانشمندان بیشترین ناشناخته های گونه های زیستی دریایی خود را در اعماق آبهای گرم نیمکره جنوبی پنهان کرده اند. بسیاری از گونه ها در بیشتر از یک منطقه از جهان زندگی می کنند که در این میان ماهی Manylight Viperfish عنوان جهانی ترین ماهی را به خود اختصاص داده زیرا تا کنون حضور وی در بیش از یک چهارم آبهای جهان به ثبت رسیده است.

دریاهای مدیترانه، خلیج مکزیک، سواحل چین، دریای بالتیک و دریای کارائیب، مناطقی که بیشترین مطالعات بر روی آنها انجام گرفته میزبان کمیاب ترین گونه ها هستند که در معرض انقراض قرار دارند. همچنین مدیترانه عنوان منزلگاه خشن ترین و مهاجم ترین گونه های زیستی را یدک می کشد. استرالیا، نیوزیلند، آنتراکتیکا و آفریقای جنوبی نیز بومی ترین گونه ها را در خود جا داده اند.

آثار شهری شدن سواحل، ماهیگیری بیش از اندازه مجاز و نابودی زیستگاه ها در این گزارش به عنوان اصلی ترین تهدید برای گونه های زیستی عنوان شده که مدیترانه، بالتیک و کارائیب را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

در ادامه بخشی از تصاویر کمیاب ترین گونه های زیستی که طی این مطالعه 10 ساله در سرتاسر جهان از آنها تصویربرداری شده را مشاهده می کنید:

اژده ها ماهی

حلزون صدف عنکبوتی

"فرونیما"

این جاندار میگو مانند درون بدن شفاف "سالپا" نوعی جاندار گرمسیری شفاف، تخم گذاری کرده و پس از خروج از بدن جاندار، آن را به همراه فرزندانش همه جا به همراه می کشد

حشره خوار دریایی ونوس

کرم شب تاب ریشو

عروس دریایی فلاش زن

این جاندار در هنگام مواجهه با شکارچی فلاشهای نوری را از خود به وجود می آورد

با این امید که شکارچی بزرگتری سر برسد و دشمن او را ببلعد

اختاپوس ناشناخته

حلزون "حباب کاغذی خط قرمز"