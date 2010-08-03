بهروز پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در سال جاری در اجرای طرح مسکن مهر کشور ‌تا کنون در شهرهای بالای 25 هزار نفر اصفهان، 11 هزار و 904 نفر برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه این مرحله از طرح مسکن مهر در استان در شهرستان‌های کاشان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد، شهرضا، آران و بیدگل، گلپایگان، نایین و سمیرم در حال اجرایی شدن است، اظهار داشت: در شهرستان‌های کاشان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد و شهرضا به ترتیب سه هزار و 544 نفر، یک هزار و 176 نفر، 624 و یک هزار و 605 نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

مدیر مسکن سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: در شهرستان‌های گلپایگان، آران و بیدگل، سمیرم و نایین نیز به ترتیب دو هزار و 946 نفر، 450 نفر، 180 نفر و یک هزار و 379 نفر به بانک‌ برای دریافت تسهیلات آماده‌سازی مسکن مهر معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل برای دریافت وام آماده‌سازی در شهرستان‌های اصفهان از ابتدای سال جاری آغاز شده گفت: معرفی متقاضیان برای دریافت تسهیلات در شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر از سوی سازمان بنیاد مسکن استان صورت می‌گیرد.

پاکدل تصریح کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات بانک مسکن در شهرستان اصفهان و در شهرهای جدید در قالب تعاونی‌ها و انبوه‌سازان از تسهیلات مسکن مهر استان استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال در شهرستان اصفهان یک‌هزار و 234 نفر برای دریافت تسهیلات ساخت به بانک‌مسکن معرفی شده‌اند، افزود: این تسهیلات برای ساخت سنتی بیست میلیون و برای ساخت صنعتی بیست و پنج میلیون تومان است.

مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان افزود: در راستای مشارکت انبوه‌سازان برای ساخت مسکن مهر در استان اصفهان در شهرستان‌های کاشان، شاهین‌شهر، بهارستان، شهرضا و فولاد شهر از ابتدای سال جاری بیش از پانصد نفر به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ساخت معرفی شده‌اند.

وی اظهار داشت: در شهرهای بالای 25 هزار نفر در استان اصفهان نیز 426 نفر در قالب مالکان خصوصی جهت دریافت تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن معرفی شدند.

پاکدل بیان داشت: با مشارکت انبوه‌سازان استان اصفهان و با امضای تفاهمنامه‌ای سه جانبه بین سازمان مسکن و شهرسازی، انجمن انبوه‌سازان استان و بانک مسکن حدود 10 هزار واحد مسکونی مهر با مشارکت انبوه‌سازان در شهرهای بالای 25 هزار نفر ساخته‌می‌شود.

وی با اشاره اینکه انبوه‌سازانی که مایل به مشارکت در ساخت منازل طرح مهر هستند می‌توانند پس از احراز صلاحیت، زمین برای ساخت دریافت کنند ادامه داد: پس از اجرای این مرحله انبوه‌سازن برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی خواهند شد.

مدیر مسکن سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان بیان داشت: واحدهای مسکونی طرح مهر که توسط انبوه‌سازن استان ساخته می‌شود، در شهرهای زیر 25 هزار نفر 6 هزار واحد پیش‌بینی شده است.

قیمت واحدهای طرح مسکن مهر هنوز مشخص نشده

مدیر مسکن سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه انبوه‌سازان پس از ساخت واحدهای مسکونی تا مرحله نازک‌کاری به متقاضیان خرید این واحدها تحویل داده می‌شود اظهار داشت:‌ قیمت این واحدها با مصوبه شورای مسکن و شهرسازی استان اصفهان تعیین می‌شود که تا کنون این شورا برای قیمت این واحدها تعرفه‌ای را مشخص نکرده است.

پاکدل با اشاره به اینکه با توجه به سیاست‌های جدید دولت در خصوص اجرای طرح مسکن مهر دریافت تسهیلات مورد نیاز برای آماده‌سازی و ساخت این واحدها از تمام بانک‌ها به بانک مسکن انتقال داده شده خاطر نشان کرد: همکاری دیگر بانک‌ها در زمان اجرای این طرح در گذشته نسبتا خوب بود، اما چون این بانک‌ها نمی‌توانستند به صورت تخصصی این کار را اجرایی کنند، پرداخت این تسهیلات از طریق بانک مسکن متمرکز شد.