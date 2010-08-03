کشاورزی خراسان شمالی به جایگاه واقعی خود نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت: خراسان شمالی از ظرفیتها و پتانسیلهای بالایی دربخش کشاورزی برخوردار است بنابراین باید با توجه ویژ وتلاش وکار مضاعف از این ظرفیتها نهایت استفاده و بهره لازم را برد.

وی با تاکید بر دو بعد مهم معنوی واقتصادی کشاورزی افزود: بعد معنوی کشاورزی که برکات کشاورزی را دربر میگیرد باید تقویت شود مانند پرداخت زکات که باعث افزایش خیر وبرکت در دسترنج کشاورزان می شود که باید به نسل جوان انتقال و فرهنگ سازی شود.



وی گفت: بعد اقتصادی کشاورزی همان زنجیره از تولید به مصرف می باشد که باید شناسایی وبرنامه ریزی شود تا ضمن بدست آوردن محصول مناسب واقتصادی، صنایع تبدیلی وتکمیلی آن در استان فراهم شود.



استاندار خراسان شمالی اضافه کرد: صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی علاوه بر فراهم آوردن زمینه افزایش ارزش محصولات کشاورزی، باعث باعث ایجاد اشتغال و بوجود آوردن شرایط تجاری مناسب می شود که نتیجه آن در استان افزایش ارزش محصولات تولیدی و ایجاد ثروت است.



وی تاکید کرد: برای ارتقای کشاورزی استان و رفع مشکلات این بخش مهم، با مسئولان سازمانهای بازرگانی، صنایع ومعادن و بانکها با هماهنگی استانداری و جهاد کشاورزی همکاری و نشستهای فوق العاده برگزار کند.



شفقت با بیان اینکه کشاورزان با تولید مواد غذایی مردم، امنیت غذایی آنان را فراهم می کنند، گفت: کشاورزی باید در راس امور در استان خراسان شمالی قرار گیرد.



نماینده عالی دولت در خراسان شمالی از کارکنان جهاد کشاورزی نیز به عنوان ایثارگران عرصه تولید یاد کرد و بیان کرد: امروز جهادگران جهاد کشاورزی و فارغ التحصیلان کشاورزی با کمک و آموزش به روستاییان ادامه دهنده راه ایثارگران هشت سال دفاع مقدس هستند.