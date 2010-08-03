به گزارش خبرنگار مهر، سید نظام الدین سجادی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وظیفه این سازمان بسیار جدی تر و پررنگ تر از گذشته می شود، اظهار داشت: از آنجایی که نقش اتحادیه ها و تشکلها به عنوان نهادهای تولید کننده در ارتباط با بخش خصوصی است، در واگذاری تصدیگری دولتی این بخشها دارای اولویت هستند که در این راستا اقداماتی نیز انجام شده است.

وی تامین نهاده ها، بازاریابی، خرید و فروش محصولات، تهیه و توزیع ماشین آلات کشاورزی و بخشی از فعالیتهای اجرایی معاونتهای تخصصی وزارتخانه را از جمله این واگذاریها عنوان کرد.

سجادی با اشاره به برنامه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده در خصوص ترویج و آموزش، دیگر مشکلات گذشته در میان کشاورزان وجود ندارد و در مقطع کنونی دانش فنی و حرفه ای تولید کنندگان در حدی شده است که از آخرین دستاوردهای روز دنیا استفاده می کنند.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی مسایل پس از تولید را از مشکلات کنونی بخش تولید دانست و تصریح کرد: باید تعاونی ها و تشکلها بتوانند اطمینان تولید کنندگان را برای بازاریابی محصولات جلب کنند تا مشکلاتی ناشی از کاهش یا افزایش قیمتها در کشت، بوجود نیاید.

سجادی افزود: اقتصادی شدن تولید نیز از دیگر مسایلی است که ضرورت حضور تشکلها را پررنگ تر از گذشته می کند مانند کاهش ضایعات و فاصله مصرف کننده تا تولید کننده و ساماندهی بازار که نقش اساسی را در این خصوص دارد.

وی ادامه داد: گاهی فاصله زیاد میان تولید کننده تا مصرف کننده این تغییرات قیمت را به 100 تا 120 درصد و میزان ضایعات را در برخی از کالاها به 25 تا 30 درصد می رساند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از واگذاری تامین نهاده ها به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در حال حاضر 70 در صد کودهای شیمیایی در بازار توسط بخش خصوصی توزیع می شود که با نهایی شدن اصل 44 و واگذاری 2 شرکت پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی بخش کشاورزی، این وظیفه نیز به بخش خصوصی واگذارمی شود.

سجادی به تهیه طرح جامع بازاریابی محصولات کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: این طرح دارای پروژه های متعددی است و زنجیره تولید کننده تا مصرف کننده را شامل می شود که بازاررسانی داخلی و صادرات زیر مجموعه این طرح هستند و با هدایت و نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی بوسیله تشکل ها و اتحادیه ها اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح از سالجاری اجرایی می شود، گفت: بازاریابی و بازارسانی تولیدات در قالب 5 پروژه از عرضه مستقیم کالاها به شیوه سازمان میادین میوه و تره بار در مراکز استانها و شهرهای بزرگ اجرامی شود که ابتدا نیز در استان تهران عملیاتی می شود.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: با اتمام قرارداد غرفه داران میادین میوه و تره بار این غرفه ها در اختیار تشکلها قرار می گیرد که اعتبارات آن در مراکز استانها 50 در صد توسط استانداری و 50 در صد توسط تشکل ها تامین می شود.

وی افزود: حدود 400 مرکز با حدود 2 هزار و 900 غرفه در سطح کشور اجرا می شود که 200 غرفه در استان تهران خواهد بود.

سجادی با اشاره به سامانه های بازاریابی محصولات کشاورزی، گفت: استفاده از سیستمهای جدید و ایجاد سامانه هایی برای بازاریابی محصولات توسط اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید در استان تهران اجرایی شده است.

وی به عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا اشاره کرد و ادامه داد: این طرحها برای ساماندهی محصولا ت کشاورزی اجرا می شود و در تقابل با اصناف و بازاریان نیست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین مایحتاج ماه مبارک رمضان نیز افزود: در این ماه 12 نمایشگاه در کنار میادین میوه وتره بار به فروش محصولاتی مانند خرما، عسل ، برنج، چای، روغن و گوشت می پردازند و علاوه بر آن، 4 نمایشگاه بزرگ با 100 تا 150 غرفه همه محصولات را عرضه می کنند.

وی از ساماندهی خریدهای تضمینی نیز گفت و اظهار داشت: از سال آینده قیمتهای تضمینی جایگزین خریدهای تضمینی می شوند تا زمینه حضور کالاها در بورس نیز مهیا شود.

سجادی با بیان اینکه 800 میلیارد تومان تسهیلات برای خرید تضمینی در اختیار سازمان قرار گرفته است، اظهار داشت: تاکنون حدود یک میلیون و 430 هزار تن جو، 140 هزار تن کلزا و 100 تن گلرنگ خریداری شده و یک میلیون و 700 هزار تن در قالب 72 محصول خرید توافقی انجام شده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص تسهیلات اختصاص یافته به تشکلها برای پرداخت به موقع پول خرید محصولات کشاورزی به کشاوزان گفت: تسهیلات مورد نیاز به تناسب نیاز و خرید محصولات به شیوه تنخواه گردان یا تامین نقدینگی در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد.