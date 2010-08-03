چهار پروژه راه و ترابری در شرق گلستان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس اداره راه و ترابری گنبد کاووس پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه اجرای این طرحها گفت: عملیات آسفالت راه روستایی کسکن قوجق به طول حدود چهار کیلومتر با اعتبار سه میلیارد و 600 میلیون ریال از اعتبارات ملی به بهره برداری رسید.

قاسم دبوری فریمانی افزود: همچنین بهسازی و آسفالت راه روستایی زابلی محله قوچ مراد به طول یک کیلومتر با اعتبار یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به اتمام رسیده است و با آسفالت این دو محور روستایی 284 خانوار روستایی از راه آسفالته مطلوب بهره مند شدند.

رئیس اداره راه و ترابری گنبدکاووس همچنین از انجام عملیات راهداری رنگ آمیزی پایه های گارد ریل در محورهای گنبد- آزادشهر ( رفت و برگشت) گنبد - مینودشت (رفت و برگشت) با اعتباری معادل 200 میلیون ریال خبر داد.

وی گفت: این اقدام در راستای ایمن سازی محورهای فوق و کمک به رانندگان عزیز صورت گرفته است.

وی افزود: در همین راستا و بمنظور نگهداری از پل بزرگ فلزی 40 متری روستای حاجی بالخان این پل با اعتبار معادل 90 میلیون ریال رنگ آمیزی شد.



اداره راه و ترابری شهرستانهای گنبد کاووس یک هزار و 173 کیلومتر از راههای استان گلستان را تحت پوشش دارد.