مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

قطعنامه توافقي آمريكا و اروپا در دستور كار امروز شوراي حكام

ادعاي آمريكا در مورد " پارچين" و پاسخ البرادعي

عضو ائتلاف آبادگران مجلس : ملت ما روزه است و از محاصره اقتصادي نمي ترسد



آفرينش:

اسامي پذيرفته شدگان بورسيه و مشمول تخفيف دانشگاه آزاد اسلامي

البرادعي در گفتگو با " بي بي سي" : هيچ خطري از جانب ايران ديده نمي شود



اعتماد:

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد: هشدار تهران به شوراي حكام

رايزني هاي پيدا و پنهان درباره انتخابات رياست جمهوري ، اصلاح طلبان : فقط مير حسين موسوي

پاسخ تهران به تصميم شوراي احكام چه خواهد بود؟ توافق دشوار در برلين



ابرار:

اگر جامعه و شخصيت ها تشخيص بدهند، هاشمي : مي آيم

امام جمعه قم : صدا و سيما اشرافي گري را ترويج نكند



ايران:

مقام معظم رهبري : اگرملت هاي مسلمان ، قرآن را محور قرار دهند اوضاع جهان دگوگون خواهد شد

خاتمي در نشست سراسري دانشگاهيان : انديشمندان نبايد براي بيان عقايد در زندان بمانند

براي انتخابات رياست جمهوري ، هاشمي رفسنجاني : اگر همه بخواهند مي آيم



ابتكار:

مقاومت سرسخت غير متعهدها نتيجه داد، حذف ضرب الاجل نوامبر

شرايط هاشمي رفسنجاني براي كانديداتوري ، اگر مطمئن شويم بهترينم ، مي آيم

تشكيل كميته اي براي ايراني شدن دبير كل ، خاتمي جانشين كوفي عنان



اقتصاد پويا :

نمايندگان مجلس در گفتگو با " اقتصاد پويا" : مبارزه با گراني ، ابزار علمي و اقتصادي مي خواهد نظارت صرف كافي نيست

هاشمي رفسنجاني ، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام: هنوز منتظريم مجلس و شوراي نگهبان بر سر لايحه چهارم به توافق برسند

رييس كل بانك مركزي : هر يك ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي 5 درصد بر نرخ تورم مي افزايد



توسعه:

نگراني خاتمي از برخورد با نخبگان و هنرمندان

تلاش كروبي براي متقاعد كردن مهندس موسوي

وزيرصنايع : مدرسه مد صنعت نساجي را رونق مي دهد



جام جم:

به دادگاه لاهه و به دليل عملكرد مربوط به پرونده هسته اي ايران ، هاشمي رفسنجاني: از آژانس شكايت مي كنيم

با اتخاذ تدابيري تازه از سوي وزارت صنايع و معادن ، واردات كالا از چين محدود مي شود

رسانه هاي ارتباط جمعي از سوي مردم درباره جاني پاكدشت تحت فشار هستند، انتظار افكار عمومي براي پايان سكوت مسوولان قضايي و انتظامي



جمهوري اسلامي:

در حمايت از ايران ، غير متعهدها آژانس اتمي را تهديد به پايان دادن بدون قطعنامه اجلاس كردند

خاتمي در جمع روساي دانشگاه هاي سراسر كشور : براي رسيدن به عدالت اجتماعي بايد علمي بينديشيم

سلطه طلبي واشنگتن اروپا و آمريكا لاتين را به تشكيل اتحاديه هاي نظامي سوق داد



جهان اقتصاد:

وزير صنايع مطرح كرد، ورود كالاهاي چيني چالش مهم توسعه صنعت كشور

بين المللي شدن بورس اجتناب ناپذير است

حمله چين به بازار ايران



جهان صنعت :

پيام هاشمي رفسنجاني به آمريكا و اروپا درباره فعاليت هاي اتمي ايران ، منتظر تسليم ايران نباشيد

كلاهبرداري حرفه اي با نام بانك توسعه اسلامي

برنامه هاي دولت براي مبارزه با قاچاق كالاهاي چيني شدت مي گيرد، نگذاريم از گلوي چين آب خنك فرو برود



حمايت:

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام : ملت ايران زير بار زور نمي رود

معاون اجرايي قوه قضاييه: مدارك افرادي كه در دستگاه قضايي از دانشگاه هاوايي مدرك دريافت كرده اند ابطال شد

البرادعي در مصاحبه با بي بي سي اعلام كرد: آمريكا به دنبال سياسي كردن پرونده ايران است



حيات نو:

دولت باز پرداخت بدهي به بانك مركزي را آغاز مي كند، گشايش 15 ميليارد دلار تسهيلات براي بخش خصوصي

352 ميليارد تومان ارزش بازار نرم افزار ايران در سال 83

تسهيلات جديد اعطاي نمايندگي به وارد كنندگان خودرو



خراسان :

تاخير به علت اختلاف نظر درباره ايران ، شوراي حكام امروز تصميم مي گيرد

خاتمي به عنوان نامزد دوره آتي دبير كلي سازمان ملل پيشنهاد شد

طرح استيضاح خرم فردا در صحن علني مجلس قرائت مي شود



خبر:

تحليل هاشمي رفسنجاني از نشست شوراي حكام در وين

رييس كشورهاي عدم تعهد در شوراي حكام: راي ما به بند 7 و 8 پيش نويس اروپا عليه ايران منفي خواهد بود

خاتمي : تعارض سنت و تجدد ، چالش اصلي سازگاري ارزش هاي فرهنگي و ديني است



دنياي اقتصاد:

در گفتگو با دنياي اقتصاد اعلام شد، رانت 500 ميليارد توماني بازار محصولات پتروشيمي

تحليل هاشمي رفسنجاني از چهار جريان حاكم بر آژانس اتمي

امسال امضا مي شود، قرار داد تجارت آزاد ايران با هفت كشور



رسالت:

رهبر معظم انقلاب درديدار استادان و قاريان قرآن : اگر قرآن محور باشد اوضاع جهان دگرگون مي شود

هشدارهاشمي رفسنجاني به شوراي حكام انرژي اتمي ، اگر حق كشي نماينده بعد بايد التماس كنند

شهردار تهران خبر داد: تهيه آيين نامه دريافت عوارض از واحدهاي مسكوني خالي



سياست روز:

هاشمي رفسنجاني در واكنش به بي عدالتي در بررسي پرونده هسته اي ايران ، آژانس كاري نكند كه مجبور به التماس شود

انتقاد دبير كل سازمان ملل از اشغالگران ؛ عنان: حمله به عراق غير قانوني و نقص آشكار منشور ملل متحد بود

سازمان هاي غير دولتي بين المللي خواستار تحريم اسراييل شدند



شرق:

غير متعهدها ، گروه 77 و چين حامي ايران هستند، هماهنگي اروپا و آمريكا عليه ايران

3 گروگان جديد درعراق 56 كشته در فلوجه



صداي عدالت:

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي : جوانان به حال خود رها شده اند

انتقاد كروبي از مسوولان قضايي و انتظامي در خصوص جنايت پاكدشت

خاتمي : طوري برخورد نشود كه يك دانشمند در زندان باشد



صبح اقتصاد:

آيين نامه دريافت عوارض از واحدهاي مسكوني خالي آماده شد

شيباني : يك ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي 5 درصد تورم را افزايش مي دهد

بورس كالاهاي كشاورزي فردا راه اندازي مي شود



عصر اقتصاد:

دكتر شيباني : پرداخت از صندوق ذخيره ارزي ؛ يك ميليارد دلار 5 درصد تورم است

انتقاد مجدد رفسنجاني از بي صداقتي اروپا: قلب اروپا با آمريكا است و تنها با زباني ديگر سخن مي گويد

خاتمي : عدالت جنسيتي در اشتغال امر بسيار مهمي است



فرهنگ آشتي:

67 درصد روستاها در فقر مطلق هستند

باسايف مسووليت گروگانگيري را پذيرفت

تسهيل ضوابط تاسيس نمايندگي خودروهاي خارجي



قدس :

هشدار ايران به شوراي حكام

آيت الله هاشمي رفسنجاني در مراسم بهره برداري از واحد شماره 2 دانشگاه علوم اسلامي رضوي : تاسيس دانشگاه جامع در حوزه هاي عمليه ضروري است

حسن روحاني به مجلس فرا خوانده مي شود



كارو كارگر:

برنامه هاي وسيع دولت براي مبارزه با قاچاق كالا اعلام شد

با وجود منابع مالي دست نخورده تامين اجتماعي در بانكها ، كميسيون اجتماعي مجلس : تحميل تورم دو رقمي بر كارگران عادلانه نيست

به منظور متعادل ساختن نرخ اجاره بها ، آيين نامه دريافت عوارض از واحدهاي مسكوني خالي تهيه شد



مردم سالاري:

رهبر معظم انقلاب : اگر ملت هاي مسلمان قرآن را محور اجتماعات خود قرار دهند وضع امت اسلام و اوضاع جهان دگرگون خواهد شد

حسن روحاني براي پاسخگويي درباره پرونده هسته اي ايران به مجلس مي رود

شريعتمداري وزير بازرگاني : درصد دكاهش نرخ سود تسهيلات بانكي هستيم



همبستگي:

در نشست سراسري مسئولين دانشگاههاي كشور ابراز شد: انتقاد خاتمي از برخورد قضايي با مسوولان خانه سينما

مقاومت غير متعهدها و گروه 77 در برابر اروپا و آمريكا ، بررسي پرونده ايران به امروز افتاد

رسول خادم : تهران پايتخت جهاني كتاب مي شود



همشهري:

دكتر احمدي نژاد در اجلاس شهرداران جهان در مسكو: كلان شهرها بيش از آنكه شاهد فقر باشند قرباني رنگ باختن معنويت و اخلاقند

دبير كل سازمان ملل: تهاجم آمريكا به عراق نامشروع و غير قانوني بود

حمله به فلوجه و انفجار در بغداد 121 كشته و مجروح به جا گذاشت



هدف و اقتصاد:

معاون وزير بازرگاني : سند فرابخشي مبارزه با قاچاق كالا و تجارت غير رسمي تدوين شد

خوش چهره : مبناي فعلي بودجه بندي در ايران ، چانه زني است

بانك جهاني به 3 شهرايران وام توانمند سازي مي دهد



هموطن سلام:

هاشمي رفسنجاني هشدار داد؛ اگر اروپا و آژانس حق كشي كند آنها را وادار به التماس مي كنيم ، خيلي زود

باز پرداخت بدهي دولت به بانك مركزي شروع شد

كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بخش خصوصي