محدودیت ناوگانی شرکتها عامل اصلی در تأخیر پروازهای اردبیل است

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: هم اکنون سه شرکت هواپیمایی با 27 پرواز به صورت هفتگی در فرودگاه اردبیل فعال می باشد که این تعداد جوابگو نبوده و باید ناوگان هواپیمایی در این استان تقویت شود.

وی افزود: وجود عدم ناوبری، وضعیت گزارشهای هواشناسی، شرایط جوی استان و... از دیگر مواردی است که موجب تاخیر در پروازهای استان و یا بی نظمی در ساعات مقرر و معین پروازی می شوند.

مدیر کل فرودگاه های استان همچنین با اشاره به پروژه های عمرانی فرودگاههای استان، از کلنگ زنی پروژه ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل با مساحت بیش از هفت هزار متر مربع و با اعتبار برآوردی 100 میلیارد ریال خبر داد.

وی اضافه کرد: توسعه و تکمیل ساختمان سپاه در فرودگاه اردبیل به مساحت 500 متر مربع، توسعه ساختمان نیروی انتظامی، ساختمان فرستنده و گیرنده اطلاعات و... از دیگر پروژه های در دست اجرای فرودگاه های استان است.

رضوانی تصریح کرد: عملیات احداث سالن چند منظوره مستقبلین زائرین فرودگاه اردبیل نیز به مساحت دو هزار 500 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال به عنوان یکی از پروژه های بزرگ به زودی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به افتتاح پروژه فرودگاه پارس آباد مغان در دور سوم سفر هیئت دولت به استان ابراز داشت: توسعه و بهسازی سطوح پروازی باند پروازی این فرودگاه با اعتبار اولیه 100 میلیارد ریال به زودی اجرایی خواهد شد.

مدیر کل فرودگاه های استان افتتاح موتورخانه اظطراری فرودگاه پارس آباد با اعتبار 250 میلیون تومان، ساختمان آتش نشانی و ایمنی زمینی با اعتبار پنج میلیارد ریال و سیستم کمک ناوبری VORDME با اعتبار 10 میلیارد ریال را از جمله پروژه های این فرودگاه عنوان کرد.