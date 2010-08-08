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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

متکدیان گورستان بهشت زهرا (س) هر روز بیشتر می شوند

متکدیان گورستان بهشت زهرا (س) هر روز بیشتر می شوند

رئیس سازمان بهشت زهرا (س) با اشاره به افزایش تعداد متکدیان و دستفروشان در گورستان بزرگ پایتخت گفت: سازمان بهشت زهرا(س) از حضور سازمانهای متولی آسیبهای اجتماعی و NGO ها برای مقابله با این پدیده استقبال می کند.

اسد فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی سازمان بهشت زهرای تهران متکدیان و دستفروشان هستند گفت: هر چند که دژبانها با سختگیری دستفروشان و متکدیان را از داخل گورستان به بیرون هدایت می کنند ولی این تعداد روز به روز افزایش می یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا حضورسازمانهای متولی آسیبهای اجتماعی مانند بهزیستی، کمیته امداد، خدمات رفاه شهرداری تهران و موسسات خیریه در گورستان بزرگ پایتخت احساس نمی شود گفت: سازمان بهشت زهرا(س) هیچگونه مشکلی بابت حضور این سازمانها در مجموعه خود نداشته و از حضور سازمانهای متولی آسیبهای اجتماعی در بهشت زهرا(س) استقبال می کند.

کد مطلب 1127823

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