متکدیان گورستان بهشت زهرا (س) هر روز بیشتر می شوند

اسد فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی سازمان بهشت زهرای تهران متکدیان و دستفروشان هستند گفت: هر چند که دژبانها با سختگیری دستفروشان و متکدیان را از داخل گورستان به بیرون هدایت می کنند ولی این تعداد روز به روز افزایش می یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا حضورسازمانهای متولی آسیبهای اجتماعی مانند بهزیستی، کمیته امداد، خدمات رفاه شهرداری تهران و موسسات خیریه در گورستان بزرگ پایتخت احساس نمی شود گفت: سازمان بهشت زهرا(س) هیچگونه مشکلی بابت حضور این سازمانها در مجموعه خود نداشته و از حضور سازمانهای متولی آسیبهای اجتماعی در بهشت زهرا(س) استقبال می کند.