ارائه راهکار برای واکسینه کردن دانشگاهها در برابر شبیخون فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه ‌سروی در پیامی خطاب به دهمین نشست کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌های سراسر کشور در اردبیل اظهار داشت: به یقین فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی مصداق راستین انقلاب اسلامی ما است که بسترساز انقلاب عظیم منجی عالم بشریت است بر همین مبنا دولت دهم با هدف خنثی سازی توطئه دشمنان در راه‌اندازی جنگ نرم و ایجاد شکاف در صف قاطبه ملت سعی در همگرایی و ایجاد بستر رشد، شکوفایی و نوآوری در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و آموزشی دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در بخش دیگری از پیام خود یادآور شد: درایت و بصیرت شما پایمردان تثبیت و تداوم ارزشهای والای ولایت‌مردانی است که با پیروی از ولایت مطلقه فقیه به یاری امام خویش شتافتند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: استدعا دارم در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی در دانشگاه‌ها نهایت کوشش خود را در عرصه‌هایی چون کرسی‌های آزاداندیشی، نهضت تولید علم، نهضت سخنرانی، انجمن‌های علمی، کانون‌های قرآنی و فرهنگی، تشکلهای سیاسی، نشریات دانشجویی، فعالیت‌های دینی، مذهبی، عفاف و حجاب، اردوهای دانشجویی فرهنگی، پژوهش سراهای دانشجویی، آسیب شناسی محیط های دانشجویی و مقابله با تهدیدات نرم و ده‌ها فعالیت فرهنگی- اجتماعی دیگر داشته باشید.