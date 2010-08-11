دکتر علیرضا قائمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و نقش آن در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: برگزاری این همایش فرصت مناسبی برای معرفی اندیشههای فلاسفه ایران و اسلام به اندیشمندان جهان است و ارائه مقالات و مباحث جدید در این همایش میتواند نقش مؤثری در تبادل آرا و آشنایی دیگران با اندیشهها و فلسفه اسلامی داشته باشد.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره نسبت میان نظر و عمل است واینکه این موضوع تاچه اندازه میتواند درعام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز گفت: در کشورهای غربی معمولاً ایدهها و اندیشههای فلسفی بسرعت در زمینههای عملی و در علوم دیگر تأثیر میگذارد ولی رابطه نظر و عمل در فلسفه چندان برای کشور ما مشخص نیست برای ما چنین رابطه ای هنوز مشخص نشده است.
این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: بطور قطع بحث کردن در رابطه نظر و عمل یعنی پلی از نظریات فلسفی به مقام عمل زده شود. مشکلاتی که انسان در مقام عمل با آنها سروکار دارند بحث شود این میتواند جذابیت فلسفه را دوچندان کند و از ضرورت بحثهای فلسفی برای دیگران نکات زیادی آشکار میشود.
سردبیر فصلنامه "ذهن" در مورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل میان فلسفهپژوهان ایرانی با فلسفهپژوهان دیگر فرهنگها نیز اظهار داشت: اندیشمندان و فلاسفه ما کمتر به گفتگو با فلاسفه و اندیشمندان دیگر فرهنگها پرداختهاند تقریباً میتوانیم بگوییم ایدههای فلسفی در ایران به صورت خیلی بریده و غیرمرتبط با دنیای خارج شکل گرفته است برگزاری این همایش میتواند زمینه تعامل خوبی را فراهم آورد و اندیشمندان را به مباحث ملموس و عینی که در فلسفه امروز عالم سروکار دارد روشن کند و مقداری از سردرگمی و مشغول بودن در خود بیرون بیاورد.
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