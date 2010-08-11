دکتر علیرضا قائمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و نقش آن در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: برگزاری این همایش فرصت مناسبی برای معرفی اندیشه‎های فلاسفه ایران و اسلام به اندیشمندان جهان است و ارائه مقالات و مباحث جدید در این همایش می‎تواند نقش مؤثری در تبادل آرا و آشنایی دیگران با اندیشه‎ها و فلسفه اسلامی داشته باشد.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره نسبت میان نظر و عمل است واینکه این موضوع تاچه اندازه می‎تواند درعام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز گفت: در کشورهای غربی معمولاً ایده‎ها و اندیشه‏های فلسفی بسرعت در زمینه‏های عملی و در علوم دیگر تأثیر می‎گذارد ولی رابطه نظر و عمل در فلسفه چندان برای کشور ما مشخص نیست برای ما چنین رابطه ای هنوز مشخص نشده است.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: بطور قطع بحث کردن در رابطه نظر و عمل یعنی پلی از نظریات فلسفی به مقام عمل زده ‌شود. مشکلاتی که انسان در مقام عمل با آنها سروکار دارند بحث شود این می‎تواند جذابیت فلسفه را دوچندان کند و از ضرورت بحثهای فلسفی برای دیگران نکات زیادی آشکار می‎شود.

سردبیر فصلنامه "ذهن" در مورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل میان فلسفه‎پژوهان ایرانی با فلسفه‏پژوهان دیگر فرهنگها نیز اظهار داشت: اندیشمندان و فلاسفه ما کمتر به گفتگو با فلاسفه و اندیشمندان دیگر فرهنگها پرداخته‏اند تقریباً می‎توانیم بگوییم ایده‏های فلسفی در ایران به صورت خیلی بریده و غیرمرتبط با دنیای خارج شکل گرفته است برگزاری این همایش می‎تواند زمینه تعامل خوبی را فراهم آورد و اندیشمندان را به مباحث ملموس و عینی که در فلسفه امروز عالم سروکار دارد روشن کند و مقداری از سردرگمی و مشغول بودن در خود بیرون بیاورد.