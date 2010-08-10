قزوین نیازمند سالانه 100 میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز پارکینگ است

سید مهدی یدی همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: با ورود سالانه 20 هزار خودرو به شهر قزوین بطور میانگین درهر چهار سال تعداد خودروها در این شهر دو برابر می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر احداث پارکینگ در قزوین توجیه اقتصادی ندارد بنابراین شهرداری قزوین از مجتمع سازان تجاری بابت دریافت بخشی از مطالبات خود، پارکینگ تحویل می ‌گیرد تا این نیاز برطرف شود.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: اجرای طرح کارت پارک توسط شهرداری برای احداث و توسعه پارکینگ در سطح شهر قزوین موفق بوده است و بر اساس مطالعات انجام شده برای حفظ وضعیت موجود شهر باید سالانه 100 میلیارد تومان برای تأمین پارکینگ در قزوین هزینه شود.



وی گفت: با توجه به اهمیت ساماندهی ترافیک شهری، 58 درصد بودچه عمرانی شهرداری قزوین در سال جاری معادل 74 میلیارد تومان در بهبود عبور و مرور شهری هزینه می شود.

همدانی با اشاره به اینکه دغدغه شهروندان و ضرورت‌ها، موجب اولویت‌ بندی پروژه‌های شهری است خاطر نشان کرد: هر چند نصب تمام تجهیزات ترافیکی در سطح شهرها بر عهده شهرداری‌ها، اعمال قانون با پلیس و نظارت عالی با استانداری است اما شهروندان بیشتر این اقدامات را متوجه پلیس می‌دانند.



وی با اشاره به تکمیل پارکینگ شهید انصاری اظهار داشت: شهرداری برای احداث و تکمیل پارکینگ شهید انصاری تاکنون حدود پنج میلیارد تومان هزینه کرده است که با احداث مجتمع‌های تجاری و بهره ‌برداری عمومی از این پارکینگ شاهد بهبود ترافیک این محدوده و رضایت شهروندان هستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین اعلام کرد: پارکینگ شهید انصاری با 16 هزار مترمربع وسعت دارای ظرفیت پارک 550 خودرو است و در حال حاضر حداکثر 40 درصد ظرفیت این پارکینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد که با توجه به اینکه این مجموعه در مرکز اقتصادی شهر یعنی بازار قزوین واقع شده با فرهنگ سازی باید زمینه استفاده بیشتر مردم و کسبه از این پارکینگ را فراهم کنیم.

وی تأکید کرد: بنای پارکینگ شهید انصاری بسیار مقاوم و مستحکم در برابر زلزله است و این مجموعه می‌تواند در مواقع بحرانی برای اسکان اضطراری شهروندان نیز استفاده شود.

همدانی یادآور شد: برای احداث پارکینگ در خیابان امام خمینی(ره) با 17 مالک گاراژهای فعلی مذاکره شده است و متأسفانه ورثه‌ای بودن املاک و اعلام ارقام بسیار بالا برای تملک این گاراژها مشکل اساسی شهرداری برای صدور مجوز احداث پارکینگ ویژه و طبقاتی است.