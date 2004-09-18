امروز در تاريخ

در گذشت آيت الله اعرافي :

درچنين روزي در سال 1371هجري شمسي آيت الله اعرافي از علماي بر جسته و روحانيان پيشرو در مبارزه با رژيم ستمشاهي دار فاني را وداع گفت . وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مدت ها به عنوان امام جمعه ميبد در خدمت جامعه اسلامي بود .



تولد خواجه عبدالله انصاري :

در چنين روزي در سال 396هجري قمري خواجه عبدالله انصاري اديب و انديشمند ايراني به دنيا آمد . خواجه عبد الله انصاري هروي از مشاهير, عرفا, محدثين و فقهاي صوفيه, كنيه اش ابوالاسماعيل و لقب مشهورش شيخ الاسلام است. چون مكان تولد ومدفنش نيز بنا بر مشهور, هرات بود به پير هروي نيز موصوف ميباشد.خواجه در چهار سالگي به مكتب رفت. در نه سالگي خوب شعر ميگفت. به جهت خدمت دين مقدس اسلام سياحتها كرد, احاديث بسياري از محدثين فرا گرفت و به قول خودش حافظ سيصد هزار حديث با هزار سند بود. حاصل عمر هشتاد ساله وي تأليفات ارزشمندي است ازجمله: تفسيركشفُ الاَسرار و عده الابرار، انس المريد ، انوار التحقيق ، تفسير آيه الخلق ، ذم الكلام ، شمس المجالس ، مناجات نامه ، منازل السائرين الي الحق (در تصوف) ديوان شعر, آثارمنثور اين حكيم فرزانه نيزسبك خاصي دارد كه به نثرمسجع مشهوراست.

خواجه به سال 481 هجري قمري, «خواجه عبدالله انصاري» عالم و حكيم بزرگ اين مرزو بوم و مشهور به پيرهرات به ديار باقي شتافت.

«مأخذ: ريحانه ادب في تراجم المعروفين بالكنيه و اللقب تأليف: استاد علامه ميرزا محمد علي مدرس»



آزادي سوسنگرد:

سوسنگرد در چنين روزي در سال 1360 ه ش ازاشغال نيروهاي رژيم بعثي به دست پرتوان رزمندگان اسلام آزاد شد . اين پيروزي بزرگ نتيجه قطعي همكاري و هماهنگي نزديك بين نيروهاي ارتشي و مردمي بود. سوسنگرد، نامي آشنا و حماسه ساز و حادثه‏اي شورانگيز از حماسه‏هاي بلند دفاع مقدس ماست. سوسنگرد مركز دشت‏آزادگان در غرب اهواز و در 65 كيلومتري آن واقع شده است. رود كرخه از شمال شهر و شعبه‏اي از آن به نام نيسان از درون شهر از شمال به جنوب مي‏گذرد. مردم سوسنگرد عموماً از شيعيان عرب زبان خوزستان وداراي سابقه‏اي درخشان در دفاع از كشور ايران بويژه در جنگ اول جهاني در مقابله با سربازان و نيروهاي انگليس و تحت زعامت علماي بزرگ وقت دارند. در نخستين روزهاي حمله عراق به ايران اسلامي ، نيروهاي عراقي از مرز چزابه وارد خاك جمهوري اسلامي ايران شدند و پس از اشغال بستان به سوي سوسنگرد روي آوردند. اين افراد مقاومت‏هاي پراكنده مدافعين محلي ورزمندگان را درهم شكستند و با عبور از سوسنگرد بطرف حميديه روانه شدند . اما در حميديه تانك‏هاي عراقي در گل‏ ولاي منطقه زمين‏گير شدند . نيروهاي عراقي مجدداً در اواخر آبان‏ماه سال1359، به سوسنگرد از غرب و جنوب حمله و بالاخره شهر را محاصره كردند. پس از آن بود كه مردم سوسنگرد به محاصره دشمن افتادند و اين محاصره سه روز بطول انجاميد . در روز سوم تعدادي از تانك‏هاي عراقي وارد سوسنگرد شدند و رزمندگان بشدت مقابل آنها با سلاح‏هاي سبك و امكاناتي اندك و ناكافي مقاومت مي‏كردند . رزمندگان اسلام درحالي كه نه مهماتي براي آنها مانده بود و نه حتي غذا داشتند و تعداد آنها از چند صد نفرهم تجاوز نمي‏كرد، ارتباط تلفني آنها در روز سوم هم قطع شد. اين مبارزه همچنان ادامه داشت تا اينكه حمله نيروهاي خودي بسوي سوسنگرد آغاز گشت و سرانجام پس از مجاهدت هاي فراوان در چنين روزي سوسنگرد آزاد شد .



دستگيري و تبعيد ملك الشعرا بهار :



محمد تقي بهار فرزند حاجي ميرزا محمد كاظم صبوري از سخنسرايان و شاعران بزرگ ايراني است . او چندين دوره نماينده مجلس و يكبار نيز وزير فرهنگ ايران شد . ملك الشعرا استاد دانشگاه بود و از آثار اومي توان به سبك شناسي ، تاريخ تحول نثر فارسي ، تاريخ احزاب سياسي ، داستان نيرنگ سياه و انتشار روز نامه هاي نوبهار ، تازه بهار و مجله دانشكده اشاره كرد . بهار از همان اوايل مشروطيت با ساختن تصنيف و ترانه هاي ملي كه مفاهيم آزادي خواهانه در آن ها موج مي زد به ياري مشروطه در ايران برخاست. او در چنين روزي در سال 1334 هنگاميكه مديريت روز نامه بهار را به عهده داشت ، دستگير و تبعيد شد .



انعقاد قرار داد كمپ ديويد بين مصر و رژيم صهيونيستي :







در چنين روزي در سال 1978 ميلادي موافقت نامه هاي كمپ ديويد ميان كارتر ، سادات و بگين روساي كشور هاي آمريكا ، مصر و رژيم صهيونيستي امضا شد . روساي اين سه كشور پس از گذشت سيزده روز ، ضمن امضاي يك موافقت نامه در محل كمپ ديويد آمريكا روش وراه حل تازه اي در سازش خاورميانه را در دستور كار خود قرار دادند كه البته نتيجه موفقيت آميزي نداشت . اين موافقت نامه به دعوت آمريكا و با ميانجي گري اين كشور انجام يافت . ساير كشور هاي عربي بعدها قرار داد صلح ميان سادات و بگين را شرم آور خواندند و آن را به شدت تقبيح كردند . سادات نيز به علت امضاي چنين قراردادي هد ف

گلو له خشم يك فرد ارتش مصر به نام " خالد اسلامبولي " قرا ر گرفت و از جمع سازشكاران كم شد. اين افسر رشيد و فرزند خلف مردم مصر نيز به شهادت رسيد.



روز استقلال شيلي :





شيلي كشوري است در نيمكره شمالي – غربي واقع در قاره آمريكاي جنوبي . اين كشور در كنار اقيانوس كبير و اقيانوس منجمد جنوبي و در همسايگي كشور هايي چون آرژانتين ، بوليوي و پرو قرار دارد . بيشتر مردم شيلي دو رگه ، برخي از آنان سرخ پوست و شماراندكي از آنها نيز سفيد پوست اند . اكثريت قريب به اتفاق مردم اين كشور پيرو آيين مسيحيت كاتوليك اند و تنها هشت در صد از آنان از مسيحيت پروتستان پيروي مي كنند . زبان رسمي اين كشور اسپانيولي و خط رايج آن لاتين است . نوع حكومت شيلي جمهوري بوده و واحد پول آن پزو نام دارد . اين كشور در چنين روزي در سال 1810ميلادي از اسپانيا مستقل شد و در سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت آن سانتياگو نام دارد و واليارايزو و تموكو از مهمترين شهر هاي آن اند .



تولد جوان گاتفريد والتر:

اين آهنگساز بر جسته آلماني در چنين روزي در سال 1684 ميلادي به دنيا آمد . او همچنين در زمينه موسيقي مطالعات بسياري كرد .



تولد گوتليب دايملر :

در چنين روزي در سال 1834 ميلادي دايملر به دنيا آمد . گوتليپ دايملر مخترع و مهندس مشهور آلماني در عمر كاري خود چندين اختراع به يادگار گذاشت كه موتور سيكلت از جمله آنهاست .



تولد دكتر ساموئل جانسون :

جانسون نويسنده بزرگ انگليسي در چنين روزي در سال 1709 ميلادي ديده به جهان گشود . راهنماي تور بوسول عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد كلارك ويسلر :

ويسلر مردم شناس بر جسته آمريكا در چنين روزي در سال 1870 ميلادي متولد شد . هندي آمريكايي عنوان مهمترين اثر علمي اوست .



تولد لرد برنرز :





برنرز آهنگساز تواناي انگليسي در چنين روزي در سال 1883 ميلادي به دنيا آمد . نخستين كودكي عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد زلدا فيچاندلر :

فيچاندلر كارگردان تواناي تئاتر آمريكا در چنينن روزي در سال 1924 ميلادي متولد شد . ريزين و كي دو عناوين مهمترين آثار تئاتر اويند .



تولد رومن پولانسكي :



رومن پولانسكي كارگردان بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1933 ميلادي متولد شد . بچه رزماري ، محله چيني ها و پيانيست از عناوين مهمترين آثار اويند . پولانسكي، كارگردان برنده اسكار در حال حاضر قصد دارد اثر كلاسيك اليور توييست به قلم چارلز ديكنز را به فيلم تبديل كند. پولانسكي نتوانست براي دريافت جايزه بهترين كارگردان در مراسم اسكار امسال حاضر شود. وي به دليل ارتكاب جرمي در دهه 1970 در دادگاهي در آمريكا متهم شده و در صورت بازگشت به آمريكا بازداشت خواهد شد.