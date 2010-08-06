سامانه آموزش مجازی زائران از هفته آینده آغاز بکار می کند

دکتر حمید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون زائرانی که به سرزمین وحی اعزام می شدند باید 10 تا 12 جلسه دوره های آموزشی می دیدند اما برخی از زائران به دلیل مشغله شغلی و یا نبودن در داخل کشور نمی توانستند در این کلاسها شرکت کنند.

وی تاکید کرد: همچنین با توجه به اینکه تمامی زائران با سطوح سواد و تحصیلات مختلف در کلاسهای آموزشی حضور داشتند به همین دلیل به تمامی سوالها و مسائلشان پاسخ داده نمی شد برهمین اساس دوره های آموزش مجازی را برای افراد تحصیل کرده طراحی کرده ایم.

مسئول آموزش بعثه مقام معظم رهبری گفت: واحدهای درسی و متون آموزش مجازی مانند درسهایی از مناسک حج، احکام عمومی، قرائت و تجوید قرآن، شیعه شناسی، آداب و اخلاق سفر حج و سیره و تاریخ پیامبر به کمک دانشکده علوم و حدیث امام صادق تدوین شده و در حال حاضر مراحل نهایی آن طی می شود.

احمدی با اشاره به اینکه سامانه آموزش مجازی به زائران روز یکشنبه 17 مرداد به صورت رسمی آغاز به کار می کند، افزود: زائران می توانند با شماره کاروان خود وارد این سامانه شده و از واحدهای درسی آموزشی بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: در آینده ای نزدیک محدودیتهای این سامانه برطرف شده و مورد استفاده عموم قرار می گیرد.