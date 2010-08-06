مسئولان در مقابل نقد و اعتراضات غیرمنصفانه سکوت کنند

محسن یحیوی ، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه متاسفانه نقد در زمان حاضر در کشور حد و حدودی ندارد، افزود: امروز در ایران هر فردی هر آنچه را به نظر می رسد مطرح می کند و هیچ انصافی هم در این زمینه رعایت نمی شود.

وی با انتقاد از سیاه نمایی هایی که با عنوان نقد در کشور انجام می شود، بر نگهداشتن جانب انصاف در نقد ها تاکید کرد.

به عقیده یحیوی، بیان نقد باید از ابزار خاصی برخوردار باشد و نوع بیان و شیوه اعتراضات نیزبسیار مهم است.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: زمینه طرح انتقاد در کشور کاملا فراهم است.

وی در بیان اینکه نمی توان برای فرهنگ نقد در کشور نظر مطلق داد، افزود: مسئولان باید در مقابل نقد و اعتراضات غیرمنصفانه، تا آنجا که به نظم عمومی و امنیت مردم لطمه ای وارد نکند، سکوت کنند.

یحیوی در پاسخ به اینکه احزاب و گروههای سیاسی و جامعه چه میزان با فرهنگ نقد آشناهستند، گفت: احزاب و گروههای سیاسی با فرهنگ نقد آشنایی کامل دارند اما در زمانی که پای منافع گروهی در میان است، این قواعد را زیرپا می گذارند.

این فعال سیاسی در عین حال گفت: نمی توان همه اعتراضات و همه احزاب را با یک چوب زد، برخی از احزاب فرهنگ و قواعد نقد را رعایت می کنند و برخی نه.

یحیوی گفت : مردم نیز از فرهنگ نقد به خوبی برخورداند و همواره در نهایت آرامش انتقادات خود را بیان می کنند.

