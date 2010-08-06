  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

یحیوی در گفتگو با مهر:

مسئولان در مقابل نقد و اعتراضات غیرمنصفانه سکوت کنند

مسئولان در مقابل نقد و اعتراضات غیرمنصفانه سکوت کنند

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه هر چند فرهنگ نقد در برخی موارد نقض می شود اما احزاب و گروههای سیاسی همچنین مردم با آن آشنایی کامل دارند، گفت: مسئولان باید در مقابل نقد و اعتراضات غیرمنصفانه، تا آنجا که به نظم عمومی و امنیت مردم لطمه ای وارد نکند، سکوت کنند.

محسن یحیوی ، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه  متاسفانه نقد در زمان حاضر در کشور حد و حدودی ندارد، افزود: امروز در ایران هر فردی هر آنچه را به نظر می رسد مطرح می کند و هیچ انصافی هم در این زمینه رعایت نمی شود.

وی با انتقاد از سیاه نمایی هایی که با عنوان نقد در کشور انجام می شود، بر نگهداشتن جانب انصاف در نقد ها تاکید کرد.
 
به عقیده یحیوی، بیان نقد  باید از ابزار خاصی برخوردار باشد و نوع بیان و شیوه اعتراضات نیزبسیار مهم است.
  
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: زمینه طرح انتقاد در کشور کاملا فراهم است.
 
وی در بیان اینکه نمی توان برای فرهنگ  نقد در کشور نظر مطلق داد، افزود: مسئولان باید در مقابل نقد و اعتراضات غیرمنصفانه، تا آنجا که به نظم عمومی و امنیت مردم لطمه ای وارد نکند، سکوت کنند.
 
یحیوی در پاسخ به اینکه احزاب و گروههای سیاسی و جامعه چه میزان با فرهنگ نقد آشناهستند، گفت: احزاب و گروههای سیاسی با فرهنگ  نقد آشنایی کامل دارند اما در زمانی که پای منافع گروهی در میان است، این قواعد را زیرپا می گذارند.
 
این فعال سیاسی  در عین حال گفت: نمی توان همه اعتراضات و همه احزاب را با یک چوب زد، برخی از احزاب فرهنگ و قواعد  نقد را رعایت می کنند و برخی نه.
 
یحیوی گفت : مردم نیز از فرهنگ نقد به خوبی برخورداند و همواره در نهایت آرامش انتقادات خود را بیان می کنند.    
 
کد مطلب 1127880

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها