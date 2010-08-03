حجم مبادلات تجاری بنادر مازندران به 540 هزار تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید نبی صید پور ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری بنادر مازندران در نوشهر افزود: عمده کالاهای وارداتی به نبندر نوشهر شامل آهن آلات، چوب و تخته، غلات، مواد شیمایی، کاغذ و مقوا بوده است.



وی اظهار داشت: کالاهای صادراتی نیز شامل محصولات دامی و گیاهی، خشکبار و کالاهای سوپرمارکتی است.



صیدپور بیان داشت: در جهارماه نخست سال جاری واردات کالاهای تجاری در بندر نوشهر نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد یافت.



اداره کل بنادر و دریانودری مازندران در نوشهر واقع شده است.

