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۱۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

حجم مبادلات تجاری بنادر مازندران به 540 هزار تن رسید

حجم مبادلات تجاری بنادر مازندران به 540 هزار تن رسید

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنادرو و دریانوردی مازندران اعلام کرد: حجم مبادلات تجاری و نفتی این اداره کل در سال جاری به 540 هزار و 162 تن رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نبی صید پور ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری بنادر مازندران در نوشهر افزود: عمده کالاهای وارداتی به نبندر نوشهر شامل آهن آلات، چوب و تخته، غلات، مواد شیمایی، کاغذ و مقوا بوده است.
 
وی اظهار داشت: کالاهای صادراتی نیز شامل محصولات دامی و گیاهی، خشکبار و کالاهای سوپرمارکتی است.
 
صیدپور بیان داشت: در جهارماه نخست سال جاری واردات کالاهای تجاری در بندر نوشهر نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد یافت.
 
اداره کل بنادر و دریانودری مازندران در نوشهر واقع شده است.
 

کد مطلب 1127883

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