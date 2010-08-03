شهرداریها به اداراتی که مسیر آمدو شد معلولان ندارند مجوز ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در نوشهر افزود: یکی از خدمات مهم دولت در این بخش، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان ظرف سه سال در کشور است که تاکنون بیش از شش هزار و 600 واحد در مازندران احداث شده است.

وی اظهار داشت: برای رفاه حال معلولان و جانبازان عزیز، مقرر شد تا از این پس همه ساختمان های دولتی و اداری با رعایت کامل شرایط این قشر از جامعه ساخته شوند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از ادارات و سازمان های دولتی و معابر شهرها برای عبور و مرور معلولان مناسب نیست گفت: از این به بعد شهرداری ها به ساختمان های اداری که در ساخت آن شرایط رفاه معلولان رعایت نشده است مجوز نخواهند داد.

وی از عزم جدی دولت برای رفع مشکلات محرومان جامعه بویژه معلولان و مددجویان سازمان بهزیستی خبر داد.

استاندار ادامه داد: ایجاد اورژانس اجتماعی از جمله این خدمات است که به همت سازمان بهزیستی به خوبی در حال انجام وظیفه است.



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