جهان اعتماد خود را به آمريكا از دست داده است// اروپا برخلاف آمريكا به گفتگو هاي ديپلماتيك پاي بند است

به گزارش خبرگزاري مهر ، " پيتر فيليپ " مفسرو تحليلگر شبكه خبري دويچه وله در گفتگويي اختصاصي با خبرنگار بين الملل "مهر" درخصوص افزايش فشاروهشدارهاي آمريكا براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به منظور توقف تمامي فعاليتهاي هسته اي اين كشور گفت : جهان ديگر به آمريكا و هشدارهاي وي توجهي نمي كند .

" فيليپ " افزود : جامعه بين الملل پس از جنگ عراق كه بر پايه فرضيات مقامات كاخ سفيد مبني بر وجود تسليحات كشتار جمعي در اين كشور آغاز شد ، اعتماد خود را به آمريكا و اظهارات مقامات آن از دست داده است .

مفسردويچه وله همچنين با بيان اينكه آمريكا از افزايش و تداوم هشدارهاي خود عليه ايران بدنبال دستيابي به برخي منافع شخصي است ، خاطر نشان ساخت : ايران نبايد در شرايط كنوني به گفته هاي مقامات آمريكايي توجه نمايد .

وي در مورد موضع اتحاديه اروپايي در قبال پرونده هسته اي ايران به " مهر " گفت : اتحاديه اروپايي در خصوص پرونده هسته اي ايران در نظر دارد برخلاف آمريكا از راه گفتگو هاي ديپلماتيك به حل و فصل مسئله بپردازد .

تحليلگر دويچه وله با اشاره به اعتماد موجود ميان اروپا و ايران افزود : اتحاديه اروپايي با هرگونه حمله نظامي عليه ايران مخالف بوده و تهديدهاي اين چنيني عليه اين كشور را بي مورد مي داند .

" پيتر فيليپ " در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود شعار تلاش براي دستيابي به خاورميانه اي عاري از تسليحات كشتارجمعي رژيم صهيونيستي همچنان به فعاليتهاي غير متعارف هسته اي خود ادامه مي دهد و اينكه چرا تا كنون هيچ مقابله جدي با اين امر صورت نگرفته است به خبرنگار " مهر " گفت : به عقيده من هيچ كشوري با فعاليتهاي غير متعارف هسته اي اسرائيل موافق نبوده و نيست .

وي در ادامه سخنان خود در اين خصوص اظهار داشت : سكوت در برابر فعاليتهاي غير متعارف هسته اي اسرائيل را نمي توان به معناي كنار گذاشتن اين كشور به حال خود قلمداد كرد .

تحليلگردويچه وله تصريح كرد : " محمد البرادعي" مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز با تاكيد بر لزوم وجود خاورميانه اي عاري از تسليحات كشتار جمعي خاطر نشان ساخته است كه تحقق اين امر بدون همكاري و پايبندي اسرائيل با آژانس بين المللي انرژي اتمي و قوانين و ضوابط آن امكان پذير نيست .