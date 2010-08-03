به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش موسسه تحقیقات دفاعی آمریکا، وابسته به وزارت دفاع این کشور، آمده است : در سال ۱۹۸۷ حدود هفت هزار نفر از اعضای این سازمان تروریستی در عراق بودند که ۸۰ درصد نفرات این گروه را تشکیل می‌دادند و علاوه بر آن رهبران این سازمان از برخی روشهای فریبکارانه دیگری نیز برای عضو گیری استفاده می ‌کردند.



در ادامه این گزارش آمده است : سران این سازمان با فریب اسیران جنگ ایران و عراق که در زندانهای عراق به سر می ‌بردند از آنها می ‌خواستند به این گروه بپیوندند تا به این وسیله به ایران برگردند، با این شرط که نیروها و اعضای احتمالی این سازمان در ایران را جذب کنند.



بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان(کانون شهدای ترور) از دیگر روشهای عضو گیری این سازمان،‌ قاچاق خانواده‌‌های اعضاء این فرقه به عراق و به بهانه دیدار نزدیکانشان در اردوگاه اشرف است، اما پس از حضور خانواده‌ها در این اردوگاه، از بازگشت آنها به ایران ممانعت به عمل می‌ آمد.



برخی دیگر از اعضای این گروه تروریستی قربانیان قاچاق انسان هستند که پول پرداخت می ‌کنند تا به طور قاچاق از ایران خارج شوند، اما منافقین با فریب دادن، آنها را به عراق می‌ آورند و از دسته دیگر فریب خوردگان، می ‌توان به ایرانی‌های خارج از ایران اشاره کرد که پناهندگان اقتصادی، ‌صاحبان بنگاه‌ها و موسسه‌ های خیریه و اعضای خانواده‌های سازمان مجاهدین خلق درایران از آن جمله‌ هستند که همواره هدف سوء استفاده‌های سران منافقین هستند.



طبق بررسی‌ های انجام شده در این گزارش، تنها پنج درصد از اعضای این سازمان ترویستی قبل از انقلاب عضو این سازمان بوده ‌اند و ۲۵ درصد نیز در زمان انقلاب به عضویت این فرقه درآمده‌اند و علاوه بر آن ۲۵ درصد از مجموع آنها را اسیران

جنگی تشکیل می‌دهد و ۴۵ درصد مابقی نیز پس از استقرار این سازمان در عراق در سال ۱۹۸۸ و با همان روشهای فریبکارانه‌ ای که برشمرده شد جذب این گروهک تروریستی شده‌اند.



در بررسی چگونگی اغفال فریب خوردگان این فرقه، در موسسه تحقیقات دفاعی آمریکا آمده است : بسیاری از اعضای فعلی نه از طریق وعده مبارزه با جمهوری اسلامی، بلکه با وعده اشتغال، حقوق مشخص برای وظایفی مثل ترجمه یا کمک و تسریع در روند پناهندگی سیاسی و نیز مسائل بهداشتی و پزشکی و حتی ازدواج فریب خورده‌اند.



این گزارش تسریع می‌ کند همه افراد یاد شده به شکل غیر قانونی به عراق برده شده و مدارک هویتی آنها ضبط شده و این خود یکی از دلایلی است که نشان می ‌دهد تمام افراد جذب شده در این سازمان از سال ۱۹۸۶ تاکنون دواطلب واقعی برای حضور در این سازمان نبوده‌اند.

خاطر نشان می شود دولت عراق پرونده امنیتی اردوگاه عراق جدید(اشرف) را اوایل سال گذشته میلادی از نظامیان آمریکایی تحویل گرفت و نیروی امنیتی ویژه ای برای حمایت از این اردوگاه تشکیل داد؛ حدود 3466 عضو گروهک منافقین در این اردوگاه به سر می برند.



از سوی دیگر، دادگاه عالی جنایی عراق چند روز پیش حکم بازداشت دو سرکرده اصلی گروهک تروریستی منافقین را صادر کرد و از پلیس بین الملل خواست آنها را دستگیر و به بغداد تحویل دهد.

گفتنی است اخیرا طی مراسمی که مقامات ارتش عراق و آمریکا در آن حضور داشتند پرونده امنیتی اردوگاه اشرف (محل اقامت گروهک منافقین) در استان دیاله به نیروهای عراقی واگذار شد. امنیت این محل از سال 2003 تاکنون یعنی از زمان اشغال عراق توسط نیروهای چندملیتی در اختیار نظامیان آمریکایی بود.



اردوگاه اشرف دراستان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد) را به عنوان مقر خود برگزید. گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شده است.