لزوم تربیت خبرنگار حرفه ای برای نشریات محلی/کیفیت چاپ نشریات ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح الهی بعد از ظهر سه شنبه در جریان نشست با مدیران مسئول نشریات محلی آذربایجان غربی، بابیان اینکه مطبوعات باید تلاش خویش را معطوف به ارتقای فرهنگ عمومی و دانش اجتماعی جامعه کنند، افزود: در جهت توسعه تعاملات مدیران دستگاهها و اصحاب مطبوعات برای اثبات اینکه آذربایجان غربی در سایه تعامل و همزیستی مسالمت آمیز ادیان واقوام استان امنیتی نیست، همکاری خواهیم کرد.

وی خواستار حمایت از مطبوعات بصورت نهادینه و اساسی از سوی دستگاه متولی شد و بیان داشت: مسئولان آذربایجان غربی در تمامی شرایط به کمکهای فکری اصحاب رسانه برای توسعه و رفع مشکلات نیاز داشته، چرا که اصحاب مطبوعات در بطن جامعه حضور دارند.

کیفیت چاپ و مطالب نشریات محلی آذربایجان غربی ارتقا یابد

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه کیفیت چاپ و بهبود نشریات از منظر حرفه ای و فنی باید مورد توجه مدیران مسئول باشد، ادامه دد: باید به توانمندی جامعه و ایجاد نشاط در مردم به عنوان استراتژی کار پرداخته تا اهداف سازندگی و پیشرفت استان محقق شود.

فتح اللهی با تاکید بر اینکه مطبوعات محلی برای موفقیت بیشتر باید به سمت تخصصی شدن و فعالیت در حوزه های خاص حرکت کنند، ادامه داد: مطبوعات عهده دار شفاف سازی مسائل جامعه بوده وبا دید وسیع خود زبان گویا و پل ارتباطی بین مردم ومسئولان محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه مطبوعات فرهنگ جامعه رامکتوب ونقش تاریخی کردن فرهنگ عمومی را بر عهده دارند، خاطر نشان کرد: توجه به فضای عمومی آذربایجان غربی، پرداختن به مسائل اصلی و اساسی و همسان سازی اطلاعات برای مردم در شهرهای مختلف استان باید جز برنامه های نشریات قرار بگیرد.

