حمله 6 عامل انتحاری به فرودگاه قندهار/ افزایش تلفات سیل پاکستان به 1400 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اثر حمله شش عامل انتحاری در فرودگاه قندهار واقع در جنوب افغانستان سه نفر مجروح شدند. رسانه های افغانستان نیز انفجار بمبی در شمال این فرودگاه را تایید کردند.

در بیانیه ای که در همین رابطه منتشر شده آمده است: در حمله امروز سه شنبه شش عامل انتحاری به فرودگاه قندهار نفوذ کردند. در این حمله دو تن از عاملان کمربند انفجاری خود را منفجر کرده و چهارتن دیگر قبل از هر اقدامی توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند.

همچنین فرماندهی ناتو در قندهار تایید کرد که بر اثر درگیری بین عاملان انتحاری و نیروهای امنیتی یک نظامی این پیمان و نیز دو غیرنظامی مجروح شده اند. فرودگاه قندهار اصلی ترین پایگاه انتقال تجهیزات و نظامیان ناتو در جنوب افغانستان است.

در همین حال یک سخنگوی طالبان در تماس با رسانه ها شبه نظامیان را مسئول این حمله معرفی کرده و گفته است که طالبان این عاملان انتحاری را به فرودگاه قندهار اعزام نموده است.

خبر دیگر اینکه شمار تلفات سیل سهمگین در شمال غرب پاکستان به هزار و 400 تن افزایش یافت. این در حالی است که بیش از 30 هزار تن دیگر از مردم این مناطق در شرایط دشوار قرار گرفته و نیازمند امداد هستند.

این در حالی است که صدها هزار نفر در پی باران های سیل آسای چهار روز اخیر در پاکستان بی خانمان شده و نیاز به کمک های فوری از سوی دولت دارند. هر چند شدت باران های سیل آسا در روزهای اخیر در پاکستان کاسته شده است، اما میزان سیلاب جمع شده در برخی مناطق به حدی رسیده است که گفته می شود تا یک ماه آتی همچنان به این صورت باقی خواهد ماند.