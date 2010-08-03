به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تودیع و معارفه مدیران معاونت هنری با حضور حمید شاهآبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد و جمعی از هنرمندان تئاتر سهشنبه 12 مردادماه در تالار رودکی برگزار شد. در ابتدای این مراسم اصغر امیرنیا مدیرعامل اسبق بنیاد رودکی به ارائه گزارشی از فعالیتهای خود پرداخت. بعد از سخنان امیرنیا کارکنان بنیاد فرهنگی هنری رودکی با اهدا لوح سپاس از مدیر سابق خود تقدیر و قدردانی کردند.
در ادامه این مراسم که اجرای آن بر عهده علیرضا غفاری بود، حسین پارسایی مدیرکل اسبق هنرهای نمایشی به قرائت یادداشتی پرداخت. سپس حسین راضی مدیرعامل اسبق انجمن هنرهای نمایشی ایران و بابک فرجی سرپرست روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی لوحهای تقدیری را به پارسایی اهدا کردند.
حسین مسافرآستانه مدیرکل جدید هنرهای نمایشی سخنران بعدی این مراسم بود. وی با اشاره به اینکه سالهای سال در خدمت اهالی هنر و تئاتر بوده گفت: در این مدت تجربیاتی کسب کردم که قصد ندارم آنها را تنها محور کار خود قرار دهم. برای اینکه بتوانم کارهای بهتری در تعالی تئاتر انجام دهم نیازمند تجربیات اهالی و صاحبنظران تئاتر هستم.
مدیرکل جدید هنرهای نمایشی با اشاره به دو برنامه کلی برای ساختار اداری و نگاه به سیاستهای لازم برای تئاتر به عنوان برنامههای کلی مدنظر در مدیریت جدید گفت: در بخش اداری دو برنامه مد نظر دارم که ظرف دو هفته آینده سریعا به مرحله اجرا میگذارم.
مسافرآستانه با اشاره به نابسامانی موجود در اجرای نمایشها از تشکیل کمیته "ساماندهی وضعیت کنونی اجرای نمایش" خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته برای رفع تمام این نابسامانیها شکل میگیرد تا مشکلات اجرای نمایشها مرتفع شوند. قصد دارم تلفنی مستقیم و گویا برای هنرمندان شهرستان اختصاص دهم که در تمام ساعات روز بتوانند با بنده در ارتباط باشند.
قرار است گروههایی در سالنهای نمایش تهران مستقر شوند ، بزودی چگونگی انجام این برنامه اعلام میشود
مدیرکل هنرهای نمایشی وجود برنامه ریزی درست و مناسب را یکی از لازمههای تقسیم و بهرهداری درست از بودجه تئاتر دانست و تصریح کرد: تا وقتی که ندانیم بودجه تئاتر را برای چه برنامههایی لازم داریم نمیتوانیم استفاده لازم را از بودجه داشته باشیم در نتیجه با کمبود مواجه میشویم.
وی با اشاره به حرکت ادارهکل هنرهای نمایشی به سمت فعالیتهای ستادی تأکید کرد: اولین حرکت این است که فعالیت ادارهکل را از فعالیتهای اجرایی دور و به فعالیتهای سیاست گذاری نزدیک کنیم . انجمن هنرهای نمایشی ایران و مدیران سالنها، شوراها و کمیتههایی با حضور صاحبنظران تئاترباید فعالیتهای اجرایی تئاتر را انجام دهند.
مسافرآستانه از اضافه شدن چند سالن به مجموعه سالنهای تئاتری شهر تهران خبر داد و گفت: قرار است گروههایی در این سالنها مستقر شوند بزودی چگونگی انجام این برنامه اعلام میشود. تبلیغ برای تئاتر هم با پیشنهاد و همیاری معاونت هنری رونق بسیار چشمگیری خواهد داشت.
وی پراکندگی برنامه ریزی مراکز فرهنگی مختلف برای تئاتر را یکی از مشکلات تئاتر ایران دانست و گفت: در هر نهادی بودجه بدون برنامه ریزی هزینه میشود. تشکیل شورای هماهنگی تئاتر کشور با حضور نمایندگان نهادهای مختلف که فعالیت تئاتر میکنند از برنامههای در دست انجام است.
مدیرکل هنرهای نمایشی خاطرنشان کرد: هنرمندان نیاز نیست خیلی از نیازهایی که مربوط به امور اجرایی جزیی است را با ادارهکل هنرهای نمایشی در میان بگذارند زیرا به زودی مدیریتهایی مربوط به این امر معرفی میشوند.
در بخش دیگری از این مراسم حمید شاهآبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تغییر و تحولاتی جدی در آیندهای نزدیک گفت: باید با شتاب بیشتری به سوی برنامههایی که از قبل تعیین کردهایم حرکت کنیم. مجموعه وظایف معاونت هنری بسیار متنوع و گسترده شده است و حرکت فرابخشی در معاونت به طور جدی نیازمند برنامه ریزی است.
وی بنیاد فرهنگی هنری رودکی را بازوی اجرایی معاونت هنری دانست که باید بستر ساز تولید آثار فرهنگی هنری فاخر باشد. شاهآبادی با توصیف بنیاد رودکی به تابلوی هنری کشور خاطرنشان کرد: حضور آقای حسین پارسایی در بنیاد رودکی نشان دهنده این نیست که اکثر فعالیتهای بنیاد به امور نمایشی اختصاص پیدا خواهد کرد. بلکه بنیاد از تمام ظرفیتهای موجود باید استفاده کند.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام تأسیس شعب بنیاد رودکی در خارج و داخل کشور را گامی اساسی برای رشد و تعالی فعالیتهای بنیاد فرهنگی هنری رودکی دانست که باید به زودی به انجام رسد. وی توجه به مقوله اقتصاد هنر را یکی از برنامههای اصلی بنیاد فرهنگی هنری رودکی ذکر کرد.
شاهآبادی در ادامه سخنان خود با اشاره به فراهم بودن ظرفیتهای لازم برای توسعه تئاتر گفت: با حضور مردم و ارتباط ویژه اثر نمایشی با مخاطبان خاص و عام مشکل بودجه نیز قابل حل است. هنوز از تمام ظرفیت اصلی تئاتر در کشور استفاده نشده است. توسعه همه جانبه کمی و کیفی در حوزه تئاتر امری ضروری و بنیادی است.
حضور آقای پارسایی در بنیاد رودکی نشان دهنده این نیست که اکثر فعالیتهای بنیاد به امور نمایشی اختصاص پیدا خواهد کرد
وی تفکیک فعالیتهای اجرایی از ستادی را در تمامی ادارات کل معاونت هنری یک امر ضروری دانست و گفت: آقای مسافرآستانه مسیری نو و نگرشی نو در راستای مأموریت برنامه ریزی شده خود دارد. همه آنچه در انجمن هنرهای نمایشی نیز توسط آقای حسین راضی انجام شد خوب بود ولی تفکیکپذیر نبود.
معاون هنری وزیر ارشاد با اشاره به صرف بودجه زیادی در معاونت هنری برای برگزاری جشنوارههای مختلف خاطرنشان کرد: از این پس جز جشنوارههای فجر باقی جشنوارهها به صورت سالانه برگزار نخواهند شد.
در پایان احکام صادر شده توسط معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به حسین مسافرآستانه به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی، حسین پارسایی به عنوان مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، اصغر امیرنیا به عنوان مشاور عالی حوزه معاونت هنری، آقای حمزهزاده به عنوان مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی و مجید امرایی به عنوان مدیر روابط عمومی معاونت هنری اهدا شد.
داود رشیدی، سیاوش تهمورث، مجید جعفری، حسین پاکدل، مجید جوزانی، محمد حیدری، پری صابری، هادی مرزبان، نیما دهقان، سعید کشنفلاح، حسن باستانی، عادل بزدوده، محسن حسینی، قاسم مرادی، یاسر خاسب و مسعود موسوی از جمله هنرمندان و مدیران حاضر در این مراسم بودند.
