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۱۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

سردار حسین آبادی خبر داد:

تاسیس لابراتوار تخصصی پژوهشی مواد مخدر در ایران

تاسیس لابراتوار تخصصی پژوهشی مواد مخدر در ایران

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: لابراتوار تخصصی پژوهشی مواد مخدر در مرکز پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران تاسیس می شود و از این پس کشورهای عضو اکو نیز از این لابراتوار استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا حسین آبادی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه اولین نشست روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو اکو گفت: اولین اجلاس روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو اکو در تهران از روز گذشته به مدت دو روز برگزار شد و امروز بیانیه پایانی این اجلاس با تایید اعضای اکو تصویب شد.

حسین آبادی تصریح کرد: تبادل اطلاعات از طریق مرکز تبادل اطلاعات منطقه ای، تبادل اطلاعات مربوط به شبکه های فرامرزی قاچاق مواد مخدر، استفاده از پیشنهاد افغانستان، ایران و پاکستان برای ارائه دوره های آموزشی کشورهای عضو اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تاسیس یک لابراتوار تخصصی پژوهشی مواد مخدر در ایران و استفاده کشورهای عضو اکو از این لابراتوار از جمله دستاوردهای اولین نشست روسای پلیس مواد مخدر کشورهای عضو اکو است.

وی گفت: در پایان این نشست کشورهای عضو اکو تشویق شدند تا نقش فعال تری را در همکاری با پلیس مواد مخدر منطقه داشته باشند و همچنین بر همکاری دبیرخانه اکو و کمیسیون اروپایی جهت اجرای پروژه مقابله با قاچاق مواد مخدر از افغانستان تاکید شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: در پایان این اجلاس پیشنهاد شد تا کشورهای عضو اکو از امکانات ایران برای ارتقای آموزش پلیسهای کشورهای عضو اکو استفاده کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: از دیگر دستاوردهای این اجلاس انجام عملیاتهای مشترک میان سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان است به نحوی که از این پس در هر دو هفته یک بار، یک عملیات مشترک در مرزهای ایران و افغانستان و ایران و پاکستان انجام می شود.

سردار حسین آبادی ادامه داد: استقرار افسران رابط پلیس مبارزه با مبارزه با مواد مخدر مرکز تبادل اطلاعات، استقرار افسران رابط مرزی در مرز تایباد و مرزهای میرجاوه و تفتان و همچنین برگزاری دور دوم اجلاس سران مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو اکو در افغانستان از دیگر دستاوردهای این اجلاس بوده است.

کد مطلب 1128011

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