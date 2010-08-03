سهامداران بیش از 15 هزار بار به کارگزاریها مراجعه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزش مبادلاتی این تعداد از سهام خرید و فروش شده بیش از 576 میلیارد و 765 میلیون ریال بود که در نتیجه آن، ارزش بازار سهام کشور به 768 هزار و 770 میلیارد ریال رسید.



در پایان ساعات کاری امروز تالار شیشه ای بورس اوراق بهادار، شاخص کل بورس به بیش از 16 هزار و 281 واحد رسید.

شاخص آزاد شناور هم در این روز با افزایشی 266 واحدی به 20 هزار و 755 واحد رسید. در عین حال شاخص بازار اول تا 13 هزار و 518 واحد بالا آمد که نسبت به دیروز افزایشی 186 واحدی را تجربه کرد.



شاخص بازار دوم هم 142 پله بالاتر ایستاد تا عدد 22 هزار و 239 واحد را در پرونده کاری خود ثبت کند، همچنین شاخص صنعت به 12 هزار و 528 واحد رسید تا نسبت به دیروز 184 واحد افزایش یابد.



به علاوه شاخص 50 شرکت فعالتر نیز عدد 738 واحد را که نشان از افزایش 7.7 واحدی این متغیر داشت، برای خود ثبت کرد.