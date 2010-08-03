کرمانشاه سومین استان کشور از نظر کاهش جرم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، الهیار ملکشاهی بعداز ظهر سه شنبه در مراسم اففتاح ساختمان دادگستری شهرستان روانسردر جمع ائمه جمعه،فرمانداران، روسا و قضات دادگستری و مسئولان منطقه اورامانات در روانسراظهارداشت: یکی از مهمترین علل اصلی کاهش جرم در استان اصالت مردم و رشد فرهنگی استان است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

ملکشاهی ازعدالت به عنوان زیباترین واژه در کلام الهی نام برد و گفت: هدف از برگزیده شدن پیامبران برقراری قسط و عدل در جامعه است.

وی ایجاد امنیت پایدار از طریق مردم را یکی از وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: امنیت بستر توسعه و رشد جامعه در ابعاد مختلف است.

ملکشاهی با اشاره به اینکه ورودی پرونده ها در دادگاههای تجدید نظر ازشش هزار و 390 فقره در سال 85 به دو هزار و 202 فقره در سال 89 رسیده است، افزود: ورودی پرونده ها در دادگاههای جزایی و حقوقی هم اکنون به هزار و 759 و سه هزار و 647 پرونده رسیده است.

ورودی پرونده به دادسرای های استان کرمانشاه 70درصد کاهش یافته است

وی از کاهش 70 درصدی موجودی پرونده ها در دادسراهای کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در کشور 49 روز است که این زمان این زمان در استان 38 روز است که پایین تر از میانگین کشوری است.

همچنین نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی حمایت و پشتیبانی مردم از دستگاه قضایی را باعث دلگرمی در انجام وظایف دانست و افزود: باید از وحدت موجود کشور بویژه در میان سه قوه نهایت استفاده را کرد.

تمامی دستگاه ها باید در پیشگیری از وقوع جرم تلاش کنند

سیدفتح الله حسینی تصریح کرد: اگرچه پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است اما دستگاه قضایی کشور هرگز به تنهایی نمی‌تواند این مهم را انجام دهد، لذا این مهم یک کار فراقضایی است و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند که از وقوع جرم پیشگیری شود.

همچنین امام جمعه روانسر نیز در این مراسم گفت: اسلام پرچمدار حقیقی قضاوت عادلانه در میان ادیان آسمانی است و اساس اسلام بر سعادت و کرامت انسان نهفته‌است و کرامت حقیقی با برقراری عدالت الهی محقق‌خواهد‌شد.

مهمترین نهادحاکمیت قوه قضاییه است

ملا عبداله غفوری با بیان اینکه قضاوت عادلانه از دستورات دینی ایت افزود: جامعه بدون حاکمیت معنی نداردو برای حاکمیت مهمترین نهاد قوه قضائیه است.

سپس رئیس دادگستری شهرستان روانسر با اشاره به اینکه موجود پرونده های دادسرای این شهرستان از 128 فقره در سال 86به 16 فقره در تیرماه سالجاری رسیده و کاهش 66 درصدی را نشان می دهد، افزود: طی این مدت پرونده های حقوقی حقوقی و کیفری این شهرستان کاهش 82درصدی را به دنبال داشته است.

محمدباقر نریمانی پرونده های موجود در شورای حل اختلاف این شهرستان در سال 86 را 592 مورد اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 254 پرونده در حال بررسی و اقدام است.

وی از کاهش 50درصدی پرونده های ورودی به دادگستری این شهرستان خبرداد و گفت: در سال 86تعداد 225 پرونده به دادگاه وارد شده که در تیر ماه امسال به 117 پرونده رسیده است.

نریمانی در ادامه در خصوص ساختمان جدید دادگستری این شهرستان نیز گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت شش هزار مترمربع و زیربنای 2750 مترمربع با اعتبار 18 میلیارد ریال از محل اعتبارات در سه طبقه احداث شده است.

رئیس دادگستری روانسردر ادامه در خصوصر احداث منازل سازمانی دادگستری این شهرستان گفت:این منازل در چهار طبقه و هشت واحد با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال احداث خواهد شد.