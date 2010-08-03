انتقال انبار شرکت نفت به خارج شهر کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا کرمی عصر سه شنبه در بازدید از روند پیشرفت انبار جدید نفت در کرمان اظهار داشت: خروج انبار نفت کرمان با قدمت 50 سال از شهر کرمان یکی از دغدغه های مردم کرمان می باشد و با پیگیری های انجام شده انتقال این انبار از مرکز شهر جزء مصوبات دور اول سفر هیئت دولت قرار گرفت.
وی روند ساخت انبار جدید شرکت نفت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ساخت این انبار که از دو سال پیش آغاز شده است در حال پیشرفت است.
کرمی در خصوص کندی روند ساخت این انبار، خاطرنشان کرد: با مذاکراتی که با مسئولان ساخت این انبار صورت گرفته است قول مساعد در خصوص پایان عملیات ساخت این انبار طی یک سال آینده داده شده است.
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