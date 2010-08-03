طرح تفصیلی کرج پس از مدتها اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامرضا احمدی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم تجیل از خبرنگاران در شهرداری منطقه 10 کرج در جمع خبرنگاران افزود: در شهرداری کرج تلاش شد تا برخی از مشکلات طرح تفصیلی این منطقه برطرف شود که این امر به کاهش مشکلات شهرسازی در کرج کمک شایان و قابل توجهی خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این زمینه از نظر کارشناسان مربوطه استفاده شده و ماه ها تلاش صورت گرفته تا طرحی ارائه شود که بیشترین بازدهی را به همراه داشته باشد و میزان مشکلات شهرسازی در کرج را تا چندین برابر کاهش دهد.

دو هزار و 400 ساعت کار کارشناسی انجام شده است

این مسئول اظهار داشت: در این خصوص حدود دو هزار و 400 ساعت کار کارشناسی انجام شده ضمن اینکه یک ماه قبل، اصلاحیه ها به تایید کمیسیون ماده 5 رسیده و نتیجه مورد نظر گرفته شد.

وی عنوان کرد: تلاش شد تا طرحی ارائه شود که بیش از 50 درصد آن قابل عملی شدن باشد زیرا در غیراینصورت مشکلات مختلفی ایجاد می شود و ممکن است بر میزان مشکلات کنونی افزوده شود.

کاهش مشکلات شهرسازی بدون رتبه بندی ایمنی ساختمانها مقدور نیست

احمدی افزود: ساختمانهای مسکونی فراوانی در کلانشهر کرج وجود دارند که ممکن است برخی از آنها از ایمنی کافی برخوردار نباشند که این امر به نوبه خود مشکلاتی به همراه دارد و بر معضلات شهری می افزاید.

وی ادامه داد: اگر ساختمانهای این کلانشهر از نظر میزان ایمنی رتبه بندی شوند، شهرداری در زمینه کاهش مشکلات مربوط به ناایمن بودن ساختمانها موفق تر عمل خواهد کرد و نتایج مطلوب و قابل توجهی در نتیجه این امر حاصل می شود که شایان توجه است.

رتبه بندی ایمنی ساختمانها دنبال می شود

این مسئول بیان کرد: رتبه بندی ایمنی ساختمانها در کرج دنبال می شود و شهرداری در این زمینه همکاری می کند ضمن اینکه انتظار داریم دستگاه های ذیربط دیگر نیز وارد عمل شوند و به وظایف محوله به درستی عمل کنند.

احمدی عنوان کرد: معاونت شهرداری و شهرسازی شهرداری در این خصوص با جدیت وارد می شود ضمن اینکه این معاونت برنامه های دیگری را نیز خواهد داشت که اجرا و عملی می شود و در خصوص آنها اطلاع رسانی انجام خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: ساماندهی اطلاعات و اعمال کنترلهای لازم در خصوص اتوماسیون امور مهندسان ناظر و اقدام در مناطق دارای بافت فرسوده بر اساس مصوبات هیئت دولت از دیگر برنامه های این معاونت است که تلاش می کنیم به شکل کامل اجرا شود.

جمع آوری و تدوین ضوابط و مقررات ملاک عمل شهرداری

این مسئول گفت: جمع آوری و تدوین ضوابط و مقررات ملاک عمل شهرداری و صدور پیش سند مالکیت با هماهنگی مراجع قضایی جهت کاهش مشکلات و الکترونیکی کردن بخشی از امور محوله از دیگر برنامه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ایجاد بستر مناسب جهت تشکیل دفاتر الکترونیک نیز دنبال می شود که اجرای آن می تواند آثار خوبی برای شهر به همراه داشته باشد و به کاهش مشکلات کنونی منجر شود.