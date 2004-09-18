لوموند: فرانسه هم جنگ عراق را غير قانوني خواند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل ازروزنامه فرانسوي لوموند، ميشل بارنيه وزير امور خارجه اين كشور اعلام كرد: فرانسه به همين دليل از ابتدا وارد جنگ برضد عراق نشد و آمريكا را پشتيباني نكرد.



بارنيه كه عصر روز گذشته به همراه همتاي نيوزيلندي خود در كنفرانسي مطبوعاتي شركت كرده بود، اظهار داشت: همه جهان به خوبي مي دانند دليل اينكه فرانسه در جنگ آمريكا بر ضد عراق شركت نكرد اين بود كه اولا آمريكا با چنين عملي به نقض آشكار قوانين بين المللي پرداخت و دوم آنكه واشنگتن براي اشغال عراق هيچ دليل واضح و مشخصي نداشت.



وي افزود: اين ديدگاه سنتي فرانسه بوده است زيرا ما معتقديم قوانين بين المللي هستند كه چهارچوب هر حركتي به ويژه درباره مبارزه با تروريسم و ايجاد ثبات در صحنه را بين الملل مي سازند.



لوموند معتقد است كه اين اظهارات بارنيه آتش مخالفت هاي جهاني با اشغال عراق توسط آمريكا و انگليس را داغ تر كرد. قرار است اين مخالفت جهاني در پنجاه و نهمين مجمع عمومي سران سازمان ملل كه هفته آينده در نيويورك برگزار مي شود، مطرح گردد.



كوفي عنان دبير كل سازمان ملل روز چهارشنبه در گفتگو با بي بي سي جنگ عراق را غيرقانوني خوانده بود.



در همين حال "جان دانفورد" سفير آمريكا در سازمان ملل روز پنجشنبه در پاسخ به اين اظهارات عنان اعلام كرد كه بهتر بود دبير كل درباره اين موضوع ساكت مي ماند.



نخست وزيراستراليا هم كه يكي از حمايت كنندگان اصلي جنگ عراق بود با رد سخنان عنان گفت كه سازمان ملل يك بد نه فلج شده است.



اما وزير امور خارجه نيوزيلند گفت كه كشورش هرگز در قالب نيروهاي ائتلاف در عراق شركت نكرده و با اين اشغالگري مخالف است.



گفتني است با مطرح شدن دوباره قانوني نبودن جنگ عراق بارديگر كشورهاي موافق و مخالف جنگ عراق رو در روي هم قرار گرفته اند.

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