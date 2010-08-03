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۱۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۲۸

العوادی:

اصرار دولت قانون بر نامزدی مالکی به نفع اتحاد ملی نیست

اصرار دولت قانون بر نامزدی مالکی به نفع اتحاد ملی نیست

مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ادامه پافشاری ائتلاف دولت قانون بر نامزدی نوری المالکی برای نخست وزیری را به زیان اتحاد ملی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "اور" ،"باسم العوادی"  تصریح کرد: امیدواریم دولت قانون به خواسته های ما پاسخ مثبت دهد.

وی افزود: معرفی شخص دیگر به جای مالکی پس از مخالفت ائتلاف ملی با نامزدی وی، چندان سخت نیست.

العوادی خاطر نشان کرد: در سال 2006 نیز وضعیت مشابهی رخ داد، زیرا کُردها خواهان کنار گذاشتن "ابراهیم الجعفری"  برای پست نخست وزیری بودند که در نهایت الجعفری به خاطر منافع ملی از پست نخست وزیری انصراف داد.

وی اظهار داشت : هم اکنون چنین فشاری علیه مالکی وجود ندارد؛ ما احترام خاصی برای شخص مالکی قائلیم، اما تجربه سالهای گذشته وی موفق نبوده است.

العوادی از ادامه رایزنی ها با فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی درباره تشکیل دولت خبر داد.

وی تاکید کرد: میان ائتلاف ملی و العراقیه اعتماد بیشتری در مقایسه با دولت قانون وجود دارد و همین عامل احتمال توافق را افزایش می دهد.

العوادی در عین حال بر پایبندی ائتلاف ملی به اتحاد ملی تاکید کرد.

کد مطلب 1128065

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