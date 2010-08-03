به گزارش خبرنگار مهر در کوالالامپور، شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه پنجاه و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم که با حضور "میزان زین العابدین" پادشاه مالزی در مرکز تجاری پوترا برگزار شد "هانی عبدالعزیز احمد" قاری مصری مقام اول و قاریان مالزی و فیلیپین به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند.



جایزه نفر اول این دوره از مسابقات 30 هزار رینگیت، نفر دوم 25 هزار رینگیت و نفر سوم 13 هزار و 200 رینگیت (هر رینگیت معادل 330 تومان است) است.



محمد مهدی زاهدی سفیر جمهوری اسلامی ایران، محمد حسن واحدی رایزن فرهنگی کشورمان و جمعی از ایرانیان مقیم مالزی نیز در مراسم اختتامیه حضور داشتند.



در پنجاهمین دوره از مسابقات بین المللی قرائت قرآن 76 قاری از 47 کشور جهان حضور داشتند و نسبت به سال گذشته 10 قاری و 4 کشور به این مسابقات افزوده شد.

47 قاری مرد و 29 قاری زن در این دوره به رقابت پرداختند و امسال برای اولین بار قاریانی از کشورهای جیبوتی و زامبیا در این مسابقات شرکت کردند.



شعار پنجاهمین دوره از مسابقات بین المللی قرائت قران مالزی "تقویت برادری، توانمند سازی جامعه " بود.