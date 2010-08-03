هدف موشکهای شلیک شده عقبه نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اردن از به دست آوردن مدارکی درباره شلیک موشکهای گراد در روز گذشته از صحرای سینا به بندر عقبه خبر داد.

پیش از این دولت مصر ادعاهای مطرح شده درباره شلیک این موشکها از صحرای سینا را رد کرده و خواستار ارائه مدارک مستدل در این مورد شده بود.

بر این اساس منابع اطلاعاتی اردن امروز سه شنبه با بیان این مطلب اعلام کردند که به احتمال زیاد هدف اصلی این شلیکها شهر صهیونیست نشین ایلات بوده است.

خاطرنشان می شود که شهر ایلات واقع در جنوب سرزمینهای اشغالی و هم مرز با اردن دیروز هدف چند موشک گراد قرار گرفت. در این حمله همچنین دو موشک به بندر عقبه اصابت کرد که طی آن یک شهروند اردنی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.