  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۴۳

تابستان امسال

مشهد پذيراي 6 ميليون مسافر بود

مدير عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري مشهد گفت: بر اساس داده هاي آماري شش ميليون نفر در تابستان امسال از طريق پايانه مسافربري به مشهد سفر كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد غلامرضا زعيمي  افزود: اين ميزان مسافر در مقايسه با سال گذشته 15 درصد افزايش يافته كه اين افراد با بهره گيري از 251 هزار دستگاه اتوبوس به مشهد سفر كردند.

وي گفت: بيشترين شماره مسافري كه در تابستان به مشهد سفر كردند در مردادماه به ثبت رسيده است.

زعيمي ادامه داد: در مردادماه امسال دو ميليون و 152 هزار نفر به مشهد سفر كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته سيصد هزار نفر افزايش يافته است.

وي افزود: در تيرماه و شهريورماه به ترتيب بيش از 9/1 و 8/1 ميليون نفر به مشهد سفر كردند.

مدير عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري مشهد گفت: بر اساس بررسيهاي انجام شده بيشتر مسافران فصل تابستان در قالب كارواني به مشهد سفر كردند.

وي افزود: صرفه اقتصادي، اقامت آسان و راحت، جلوگيري از اتلاف و سفري خوش از جمله دلايلي است كه زائران به صورت كارواني به مشهد سفري داشتند.

  

کد مطلب 112810

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها