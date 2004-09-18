مشهد پذيراي 6 ميليون مسافر بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد غلامرضا زعيمي افزود: اين ميزان مسافر در مقايسه با سال گذشته 15 درصد افزايش يافته كه اين افراد با بهره گيري از 251 هزار دستگاه اتوبوس به مشهد سفر كردند.

وي گفت: بيشترين شماره مسافري كه در تابستان به مشهد سفر كردند در مردادماه به ثبت رسيده است.

زعيمي ادامه داد: در مردادماه امسال دو ميليون و 152 هزار نفر به مشهد سفر كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته سيصد هزار نفر افزايش يافته است.

وي افزود: در تيرماه و شهريورماه به ترتيب بيش از 9/1 و 8/1 ميليون نفر به مشهد سفر كردند.

مدير عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري مشهد گفت: بر اساس بررسيهاي انجام شده بيشتر مسافران فصل تابستان در قالب كارواني به مشهد سفر كردند.

وي افزود: صرفه اقتصادي، اقامت آسان و راحت، جلوگيري از اتلاف و سفري خوش از جمله دلايلي است كه زائران به صورت كارواني به مشهد سفري داشتند.